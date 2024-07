Trnavu trápia pred odvetou EKL zranenia, Gašparík: Cítime šancu

Bratislava 30. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava pôjdu do odvety 2. predkola Európskej konferenčnej ligy proti FK Sarajevo (v stredu o 20.30 h) bez ôsmich zranených hráčov. Napriek tomu sú andeli optimistickí a veria, že cez súpera z Bosny a Hercegoviny postúpia. V prvom meraní síl na pôde Sarajeva uhrali remízu 0:0.



"Čaká nás ťažký súper, hladný po úspechu, ktorý cíti šancu, že môže cez nás postúpiť, ale tú cítime aj my. Po prvom polčase sú šance vyrovnané, avšak verím, že to preklopíme na svoju stranu a pomôže nám domáce prostredie. Chceme hrať kvalitnejšie ako vonku. Je v našich silách zápas zvládnuť a postúpiť do tretieho predkola,“ povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík.



Červeno-čierni nemôžu na súboj počítať s dlhodobo zranenými Oforim, Danielom, Bukatom a Bolajim, stále nie sú k dispozícii ani Kratochvíl, Kubista, Šulek a Štetina. "Kubistovi sa zlomenina zrastá, nie je to ešte na sto percent. Do budúceho týždňa ešte nebude s mužstvom, potom sa postupne začne pridávať. To bude pravdepodobne prvý hráč, ktorý do toho začne nabiehať spolu s Danielom, ten ale nemal letnú prípravu. Vyšetrenia u Štetinu ukázali, že ide o vážnejšie svalové zranenie, mimo hry bude päť – šesť týždňov. Podobne Šulek. Kratochvíla tak nešťastne trafila lopta, že má natrhnutý väz v členku a stále cíti diskomfort. Sú to smolné veci, uvidíme, ako dlho bude mimo hry. Záleží aj na ňom, aký má prah bolesti. Nejde o najhlavnejší väz, ale cíti bolesť,“ vysvetlil Gašparík.



Spartak pred sezónou deklaroval záujem získať ešte hrotového útočníka. "Všetko je otvorené, no nie je to postavené tak, že musíme postúpiť a niekoho berieme. Keby sa nám podarilo teoreticky postúpiť prípadne aj cez tretie predkolo, možno by sa to potom viac rozhýbalo, ale to predbieham. Komunikujeme aj s prezidentom a majiteľmi klubu, ale nemôžem povedať, že teraz postúpime a niekoho nového berieme,“ doplnil šéf realizačného tímu andelov, ktorý má aj kompetencie športového riaditeľa.







Na súboj Spartaka so Sarajevom sa zatiaľ predalo približne 5000 vstupeniek, v Trnave očakávajú navýšenie tohto čísla ešte v utorok a stredu. Skúsenosti z predošlých období hovorí, že posledný deň predaja býva najsilnejší. "Verím, že ľudia si nájdu cestu na štadión, ešte je viac ako 24 hodín do zápasu, takže sa budú predávať lístky. Vieme, že keď sa štadión naplní, atmosféra je úžasná a to nám, samozrejme, pomôže," uviedol útočník Michal Ďuriš a zdôraznil: "Nebude to jednoduchý zápas, ale verím, že bude úplne iný ako prvé stretnutie. Tlak si dúfam vytvoríme my. Štadión a ďalšie atribúty sú na našej strane, verím, že duel zvládneme a postúpime."



Zaplní sa tiež sektor hostí, v Trnave pracujú s informáciou, že z Bosny a Hercegoviny pricestuje zhruba 600 fanúšikov.