Trnavu zväzoval tlak, Gašparík: Bol väčší ako vo finále so Slovanom

Dunajská Streda 1. mája (TASR) - Futbalisti Trnavy zdvihli nad hlavu trofej pre víťaza Slovenského pohára už tretíkrát za uplynulé štyri ročníky. Vo štvrtok síce hrali finále Slovnaft Cupu na neutrálnej pôde v Dunajskej Strede, no v DAC Aréne hnal Trnavčanov za víťazstvom proti Ružomberku (1:0) dopredu zaplnený štadión, ktorý im vytvoril prakticky domácu atmosféru. Mužstvo trénera Michala Gašparíka herne neohúrilo proti trápiacim sa Liptákom. Ružomberčania síce výkonom nesklamali, no v ich neprospech hrala efektivita.



Ružomberok si vypracoval viac čistých šancí, Trnava udrela prakticky z jedinej. Favorit duelu bol v tomto prípade jasný, Liptáci však hrali uvoľnene a popri záchranárskych prácach v Niké lige si mohli dodať sebavedomie do dôležitého a mimoriadne náročného záveru ligovej sezóny. „Bolo to presne to, čo som aj očakával. Vedel som, že súper pôjde do finále úplne uvoľnený a my naopak budeme zviazaní. Na Ružomberčanoch som od začiatku cítil, že hrali v pohode. My sme vedeli, že budeme pod tlakom, ale veril som, že skúsenejší hráči sa s tým vyrovnajú. Úplne nám to nešlo, no strelili sme jeden gól a stačilo to,“ uviedol bezprostredne po stretnutí na otázku TASR tréner Gašparík.



Trnavčania udreli v 30. minúte, keď najskôr loptu v šestnástke „zluftoval“ útočník Michal Ďuriš, to však vyhovovalo Erikovi Danielovi. Ten pohotovo loptu dopravil do siete a rozburácal štadión, na ktorom bolo prítomných 9437 divákov, z toho drvivá väčšina povzbudzovala Trnavu. „Už si ten môj gól ani nepamätám. Mišo Ďuriš išiel do súboja, padlo to predo mňa a ja som sa snažil strieľať popod nohy, čo vyšlo,“ opísal víťazný gólový moment jeho autor a zložil poklonu fanúšikom z Trnavy: „Toto je neuveriteľné. My sme už vedeli, že to takto bude. Je neskutočné, čo dokážu urobiť trnavskí fanúšikovia, veľký rešpekt.“



Pred duelom bolo zrejme, že psychologickou výhodou môže byť práve prvý vstrelený gól a za pravdu tomu dal aj Gašparík: „Bolo to dosť pravdepodobné. Aj sme si to hovorili, že kto dá prvý gól, ten má obrovskú výhodu. Myslím si, že tak ako sme to chceli v minulom roku, tak nás to veľmi zväzovalo. Ja som to cítil vnútorne a musím povedať, že v dvoch finále predtým so Slovanom som nepociťoval absolútne taký tlak, aký bol v tomto našom štvrtom finále. Myslím si, že aj hráči to vnímali, preto bol výkon kostrbatý. Na to sa už nikto nebude pýtať a my sme to dokázali trochu štýlom ´ružomberským´, ale máme to.“



„Červeno-čierni“ v repríze minuloročného finále odplatili súperovi prehru rovnakým výsledkom. „Myslím si, že teraz sme sa už fakt zapísali do histórie. Potvrdili sme to a sme za to šťastní. V predošlom finále by sme nedali gól do rána, dnes by to nedokázal Ružomberok. Už cez polčas som chalanom hovoril, že asi to je niekde hore napísané, že ten pohár zoberieme. Namiesto organizácie dnes bola veľakrát dezorganizácia. Na to sa história pýtať nebude, pohár máme my a sme veľmi šťastní,“ reagoval Gašparík.



Všetko mohlo byť inak, keby aktívnejšia „Ruža“ dokázala vyrovnať z penalty. Po hodine hry ju kopal Samuel Lavrinčík, ktorý však z bieleho bodu zaváhal a pochoval tak nádeje svojho tímu na zisk druhého prvenstva v tejto súťaži za sebou. Odmenou pre Trnavčanov nie je len trofej, ale aj miestenka do prvého predkola Európskej ligy. „Pozrite ako sa vyvíja liga. My sme to stavili na jednu kartu a dnes sme hrali all-in, o všetko. Úplne si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby sme pohár nevyhrali. Všetko sme stavili na to, že potrebujeme ísť do Európy cez pohár a v lige budeme mať ešte obrovské problémy s Dunajskou Stredou. Ideme však oslavovať, pozajtra sa stretávame a musíme sa pripraviť čo najlepšie,“ vyjadril sa 43-ročný trnavský kormidelník, ktorého tím získal celkovo piatu trofej v histórii SP.