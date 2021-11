Trníková po 12. mieste na 200 m prsia: Semifinále si cením

Kazaň 4. novembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková nepostúpila do finále na 200 m prsia na ME v krátkom bazéne v Kazani. V semifinále dosiahla dvanásty najrýchlejší čas 2:23,09, za osobným rekordom z rozplavieb zaostala o päť stotín.



"Som veľmi vďačná za účasť v semifinále, v ktorom som v podstate zopakovala čas z rána. Čo sa mňa týka, je ten čas kvalitný. Ráno som si dala osobák, teraz to bolo trochu pomalšie. Dvanáste miesto medzi seniormi na ME v Kazani je super a teším sa ešte na zajtrajšiu 200 m polohovku. Bude to náročné, ale dám do toho isto všetko!," uviedla talentovaná Slovenka pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej plaveckej federácie.



Adama Halasa klasifikovali v semifinále na 200 m polohové preteky na 14. priečke (2:00,51). "S časom nie som veľmi spokojný a moc sa mi tu zatiaľ nedarí, ale snažím sa robiť čo sa dá. Prvá stovka, tam sa mi plávalo dobre, ale potom som stuhol a už to bolo pomalé. Atmosféra zo semifinále bola úžasná a ja som si to užil," povedal pre portál swimmsvk.sk.