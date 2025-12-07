Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trníková a ženská štafeta skončili už v rozplavbách

Na archívnej snímke plavkyňa Nikoleta Trníková. Foto: TASR Jakub Kotian

Autor TASR
Lublin 7. decembra (TASR) - V záverečný deň plaveckých majstrovstiev Európy v krátkom bazéne v poľskom Lubline sa slovenským zástupcom nepodarilo postúpiť z rozplavieb. Nikoleta Trníková obsadila na 400 m polohové preteky konečné 12. miesto časom 4:44,01 min.

Vo finále sa nepredstaví ani ženská štafeta v zložení Teresa Ivan, Andrea Podmaníková, Tamara Potocká a Lilian Slušná na 4x50 m polohové preteky, keď ju klasifikovali na 11. pozícii časom 1:48,28 min. Kvarteto slovenských mužov v rovnakej disciplíne neštartovalo.
