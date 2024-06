Trníková i Podmaníková postúpili na ME do semifinále na 200 m prsia

Belehrad 20. júna (TASR) - Slovenské plavkyne Nikoleta Trníková a Andrea Podmaníková si na ME v Belehrade vybojovali postup do semifinále na 200 m prsia. Trníková vo svojej hlavnej disciplíne dosiahla vo štvrtok čas 2:28,31 min, ktorý bol tretí najlepší zo všetkých štartujúcich v rozplavbách. Za najrýchlejšou Kristýnou Horskou z Česka zaostala o 86 stotín sekundy.



Medzi elitnú šestnástku sa v rovnakej disciplíne dostala aj Podmaníková, ktorá obsadila v rozplavbách celkovo 18. miesto časom 2:32,78 min. Do semifinále sa napokon dostala ako druhá náhradníčka. Obe Slovenky sa vo štvrtok večer predstavia v prvom semifinále s plánovaným štartom o 19.07 h.



Do semifinále sa zo Slovákov vo štvrtok nedostali František Jablčník a Zora Ripková. Jablčník skončil v rozplavbách na 200 m voľný spôsob na 29. mieste výkonom 1:49,55 min, Ripková obsadila v disciplíne 100 m motýlik celkovo 22. priečku časom 1:01,25 min.