Trníková v Aténach s tromi účasťami vo finále, splnila limit na ME

Atény 16. októbra (TASR) - Slovenské plavkyne Nikoleta Trníková, Andrea Podmaníková, Teresa Ivanová a Laura Benková sa v uplynulých dňoch predstavili na podujatí 2. kola Svetového pohára v Aténach. Najviac sa darilo 21-ročnej Trníkovej, ktorá v piatok postúpila do finále na 200 metrov prsia, kde výkonom 2:28,32 min (822 FINA bodov) dohmatla na 6. mieste. Potvrdila tak A-limit na budúcoročné ME 50.



Členka TOP TEAM SLOVAKIA, NŠC a Považskobystrického plaveckého oddielu doplávala v sobotnom finálovom bloku na 5. mieste na 400 metrov polohové preteky časom 4:53,03 (751 b.). V sobotu sa Trníková predstavila aj v doplnkovej disciplíne 100 m prsia, kde zaplávala tohtoročné maximum 1:10,77 (744 b.) a skončila na 11. mieste. V záverečnom dni pretekov mala na programe disciplínu 200 m polohové preteky, kde opäť vyplávala finále. V ňom finišovala na 8. priečke v sezónnom maxime 2:17,35 (774 b.).



Ďalšou finalistkou slovenskej výpravy bola Andrea Podmaníková (TOP TEAM Slovakia, VŠC DUKLA BB) v disciplíne 100 m prsia. Účastníčka OH v Tokiu skončila v sobotňajšom finále na 7. mieste časom 1:09,62 (781 b.). Okrem toho vyplávala 10. priečku v disciplíne 50 m prsia v čase 32,10 s (760 b.) a jedenásta skončila na 200 m prsia časom 2:32,68 (753 bodov).



V Aténach sa predstavila postupne v štyroch kraulových disciplínach aj Laura Benková. Najlepšie sa umiestnila na 12. priečke v disciplíne 400 m na voľný spôsob. Poslednou členkou výpravy bola Teresa Ivanová, ktorá taktiež odplávala štyri disciplíny. Najviac sa jej darilo na 100 m v.sp. (13.).



Nikoleta Trníková je po dvoch kolách v celkovom hodnotení Svetového pohára (koeficient podľa počtu finále a príslušných FINA bodov v danej disciplíne) na 23. mieste (51,1 b.). Andrea Podmaníková je 66. (9,8 b.). Medzi ženami je na čele Austrálčanka Kaylee McKeownová (117,7 b.). Záverečné 3. kolo sa uskutoční počas najbližšieho víkendu v Budapešti.