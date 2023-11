Troch policajtov zranili pred duelom Aston Villy s Legiou v EKL

Londýn 30. novembra (TASR) - Traja anglickí policajti utrpeli zranenia po výtržnostiach fanúšikov Legie Varšava pred štvrtkovým duelom poľského klubu v Európskej konferenčnej lige na ihrisku Aston Villy. Zápas sa začal podľa plánu, no bezpečnostné zložky nepustili pred jeho výkopom do priestoru štadióna žiadneho priaznivca Legie.



"Momentálne nemôžeme pustiť fanúšikov hostí do priestorov Villa Parku, keďže po výtržnostiach pred štadiónom sú traja policajti zranení. Policajná operácia pokračuje," informovala birminghamská polícia podľa agentúry AFP. Poľskí fanúšikovia hádzali na policajtov rôzne predmety, vrátane svetlíc.