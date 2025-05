Trofej pre Chelsea: Vo finále zdolala Real Betis 4:1

finále Konferenčnej ligy:



Vroclav, Tarczynski Arena



Real Betis - FC Chelsea 1:4 (1:0)



Góly: 9. Ezzalzouli - 65. Fernandez, 70. Jackson, 83. Sancho, 90.+1 Caicedo. Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci Bos.), ŽK: Antony, Perraud - Badiashile, Palmer, Sancho.



Betis: Adrian - Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez (46. Perraud) - Fornals (85. Altamira), Isco, Cardoso (85. Lo Celso) - Antony, Bakambu (72. Ruibal), Ezzalzouli (53. J. Rodriguez)



Chelsea: Jörgensen - Gusto (46. James), Chalobah, Badiashile (61. Colwill), Cucurella - Caicedo, Fernandez - Neto (61. Sancho), Palmer (87. Guiu), Madueke - Jackson (80. Dewsbury-Hall)

Prehľad doterajších finálových zápasov Konferenčnej ligy:



2021/22 AS Rím - Feyenoord Rotterdam 1:0 v Tirane



2022/23 West Ham United - ACF Fiorentina 2:1 v Prahe



2023/24 Olympiakos Pireus - ACF Fiorentina 1:0 pp v Aténach



2024/25 FC Chelsea - Real Betis 4:1 vo Vroclave





Vroclav 28. mája (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa stali víťazmi Konferenčnej ligy 2024/2025. V stredajšom finále v poľskom Vroclave zdolali Real Betis 4:1. Španielsky tím poslal v 9. minúte do vedenia Abdessamad Ezzalzouli, no „The Blues“ v druhom polčase otočili skóre, keď sa gólovo presadili Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho a Moises Caicedo.Chelsea sa stala prvým tímom v histórii, ktorý získal trofej vo všetkých piatich veľkých klubových súťažiach Európskej futbalovej únie (UEFA). Anglický klub už predtým zaznamenal dve víťazstvá v Lige majstrov (2011/12, 2020/21), Európskej lige (2012/13, 2018/19) a Superpohári UEFA (1998, 2021) a dvakrát triumfoval aj v už nefunkčnom Pohári víťazov pohárov (1970/71, 1997/98). Betis si na premiérovú európsku trofej bude musieť ešte počkať.Po nervóznom úvode udrel Betis v 9. minúte hneď zo svojej prvej súvislej akcie. Po chybe Gusta vnikol do rozhodenej obrany Isco, periférne zbadal na ľavej strane pokutového územia voľného Ezzalzouliho a ten ľavačkou loptu nekompromisne upratal k vzdialenejšej žrdi - 1:0. Hráči Chelsea boli zaskočení, poľahky strácali lopty a španielsky tím sa dostával k ďalším zakončeniam. V 13. minúte Jörgensen skvele zasiahol pri obstrele Bartru. O sedem minút neskôr sa ocitol v sľubnej šanci Cardoso, Badiashile zrazil jeho pokus na rohový kop. Londýnčania v prvom polčase síce držali častejšie loptu, ale postupným útokom sa cez súperov defenzívny dvojblok nevedeli presadiť.Hráči Chelsea po prestávke pokračovali v tlaku, väčšinu striel z diaľky obrana Betisu zblokovala. Nápor sa však stupňoval a napokon slávil úspech. V 65. minúte Palmer našiel centrom medzi dvojicou brániacich hráčov Fernandeza a ten prudkou hlavičkou vyrovnal. A to nebolo všetko, o päť minút neskôr Palmer vyzvŕtal na pravom krídle J. Rodrigueza, poslal ďalší presný center tentoraz na hlavu Jacksona a ten zakončil zblízka k bližšej žrdi - 2:1. Betis bol nútený otvoriť hru, čím umožnil súperovi priestor na brejky, v 78. minúte nedotiahol svoje sólo Jackson. V 83. minúte to už vyšlo striedajúcemu Sanchovi, ktorý parádne obstrelil Adriana a zvýšil na 3:1. Tím zo Sevilly v závere vrhol všetky sily do útoku, ale duel už nedokázal zdramatizovať. Naopak, v nadstavenom čase spečatil triumf „The Blues“ z protiútoku Caicedo.