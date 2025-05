Trofej za oddanosť hokeju môže získať Fleury, Landeskog alebo Monahan

New York 3. mája (TASR) - Brankár Marc-Andre Fleury z Minnesoty a útočníci Gabriel Landeskog z Colorada a Sean Monahan z Columbusu sa dostali do záverečnej nominácie na trofej Billa Mastertona v zámorskej NHL. Tú každoročne získava hráč, ktorý preukázal športové správanie, vytrvalosť a mimoriadnu oddanosť hokeju. O trojici nominovaných rozhodla Asociácia profesionálnych novinárov.



Fleury, pre ktorého bola sezóna 2024/2025 posledná v NHL, odchytal 26 zápasov s priemerom 2,93 inkasovaného gólu na zápas. Posunul sa na druhé miesto v historickom rebríčku víťazstiev (575), zápasov (1051) i štartov v základnej zostave (1017).



Landeskog v závere sezóny zavŕšil dlhodobú túžbu vrátiť sa späť do profiligy. V roku 2022 doviedol Colorado v pozícii kapitána k zisku Stanleyho pohára, no odvtedy nehral pre problémy s kolenom. Odvtedy úplne vynechal dve sezóny, no počas tretej intenzívne pracoval na návrate. Po dvoch dueloch na farme v AHL naskočil do zostavy Avalanche v sérii prvého kola play off proti Dallasu.



Monahan podpísal zmluvu s Columbusom 1. júla 2024, aby sa opäť stretol s bývalým spoluhráčom a kamarátom Johnym Gaudreauom. Za sebou mali deväťročné pôsobenie vo farbách Calgary Flames. Gaudreau však v auguste 2024 tragicky zahynul spoločne s bratom Matthewom. Monahan uviedol, že je z toho „psychicky dole“, no dokázal sa skoncentrovať na hokej. So ziskom 57 kanadských bodov bol tretí v tímovej produktivite. Columbus sa tesne nedostal do play off.