Trofej za oddanosť hokeju získa Dahlin, Landeskog alebo Toews
Autor TASR
New York 4. mája (TASR) - Obranca Rasmus Dahlin z Buffala Sabres a útočníci Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche) a Jonathan Toews (Winnipeg Jets) sa dostali do záverečnej nominácie na trofej Billa Mastertona v zámorskej NHL. Tú každoročne získava hráč, ktorý preukázal športové správanie, vytrvalosť a mimoriadnu oddanosť hokeju. O trojici nominovaných rozhodla Asociácia profesionálnych novinárov.
Počas letnej dovolenky vo Francúzsku postihlo Dahlinovu snúbenicu Carolinu Matovecovú zlyhanie srdca a niekoľko týždňov strávila na prístrojoch na podporu životných funkcií. Napokon podstúpila transplantáciu srdca, po ktorej nasledovali mesiace hospitalizácie a rehabilitácie. Neskôr prezradila, že pár prišiel o nenarodené dieťa. Dahlin si v novembri vzal týždňové voľno, aby ju mohol sprevádzať na pravidelných lekárskych kontrolách vo Švédsku a vrátil sa za ňou aj na Vianoce a po olympiáde. V marci už lekári vyhodnotili jej zdravotný stav ako natoľko dobrý, že sa k nemu mohla pripojiť v Buffale. „Práve preto je naším kapitánom. Preto je lídrom. Je jasné, že vzhľadom na to, čím si tento rok prechádzali, je to najväčšia skúška mentálnej odolnosti — dokázať si tým prejsť a stále podávať výkony na najvyššej úrovni, byť rozdielovým hráčom, mať hlas v kabíne a byť tu prítomný pre všetkých. Je to naozaj pozoruhodné,“ citovala oficiálna stránka NHL Dahlinovho spoluhráča Tagea Thompsona.
Landeskog vynechal tri celé základné časti pre problémy s kolenom po tom, ako počas víťaznej jazdy Avalanche za Stanleyho pohárom v roku 2022 hral napriek zraneniu. Podstúpil štyri veľké zákroky vrátane operácie náhrady chrupavky v kolene v máji 2023. Keď sa počas play off 2025 opäť pripojil k Avalanche, stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý sa po takomto zákroku vrátil do NHL. V prvej kompletnej sezóne po návrate si však v januári po náraze do bránky zlomil rebrá. „Neviem, či tam je taký režim, ale keby ste si vo videohre NHL 26 mohli vytvoriť kapitána, jednoducho skopírujete Gabea Landeskoga. Presne takého hráča by ste si vytvorili. Má všetko. Cítim sa naozaj nesmierne šťastný, že s ním môžem hrať a mám veľkú radosť, že sa vrátil do zostavy, že sa mu tento rok darilo tak dobre a že každý večer dokázal mať vplyv na hru,“ povedal o spoluhráčovi útočník Parker Kelly. Colorado bolo najlepšie v základnej časti, s Landeskogom v zostave malo bilanciu 45-7-8, zatiaľ čo bez neho 10-9-3.
Toews sa v tejto sezóne vrátil do NHL po dvaapolročnej absencii, počas ktorej sa vyrovnával s viacerými zdravotnými problémami vrátane dlhého covidu a chronického zápalového reakčného syndrómu (CIRS), ktoré ho trápili od roku 2020. Od hokeja si dal pauzu po konci sezóny 2022/2023, pričom nevedel, aká budúcnosť ho v tomto športe čaká. Tridsaťosemročný Toews podpísal so svojím rodným tímom Jets zmluvu na jednu sezónu a patril medzi lídrov ligy na vhadzovaniach, jeho úspešnosť 62,1 percenta bola najlepšia spomedzi 47 centrov, ktorí absolvovali aspoň 1000 vhadzovaní. „Som veľmi vďačný za všetky tie ťažkosti. Pretože úprimne, je to klišé, ale práve vďaka nim som sa o sebe naučil najviac. O hokeji, o živote a o všetkých týchto veciach. Takže som vďačný,“ povedal Toews, ktorý dosiahol dvojciferný počet gólov už v 16. sezóne NHL za sebou a prvýkrát od sezóny 2018/2019 odohral všetkých 82 zápasov.
