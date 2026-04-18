Trojbodový Chromiak druhou hviezdou pri výhre Ontaria: Napredujem
Autor TASR
New York 18. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak bol druhou hviezdou zápasu zámorskej AHL medzi Ontariom Reign a San Diegom Gulls. Dvadsaťtriročný krídelník prispel k výhre domácich 4:1 jedným gólom a dvoma asistenciami.
Pre Ontario to bolo šieste víťazstvo za sebou, v tabuľke Západnej konferencie potvrdilo triumfom priebežné druhé miesto. „Myslím si, že zápas sme začali veľmi dobre. Na konci prvej tretiny sme nehrali úplne najlepšie, ale po prestávke sme sa dali do poriadku a každý do toho išiel naplno. Ukázalo sa to napokon aj na konečnom skóre duelu,“ vyjadril sa Chromiak na oficiálnom Youtube kanáli klubu.
Útočník Ontaria už v prvej tretine asistoval Nikitovi Alexandrovovi pri vyrovnávajúcom góle. V druhej 20-minútovke poslal Chromiak 12. presilovkovým zásahom v sezóne Reign do vedenia, tento presný zásah sa neskôr ukázal ako víťazný. „Vždy chcete byť súčasťou prvého útoku v presilovkách a hráčom, na ktorého je tlak. Som veľmi šťastný za šancu už v predchádzajúcom ročníku, hral som totiž so skúsenými hráčmi, ktorí mi pomohli k nadobudnutiu sebavedomia. Snažil som sa to preniesť do aktuálnej sezóny, celá naša lajna robí v tomto smere úžasnú robotu,“ uviedol slovenský krídelník.
Chromiakovi sa štatisticky v AHL darí, po 70 odohraných dueloch má na konte zhodne 28 gólov i asistencií: „Urobil som ďalší krok v mojej kariére. Každým rokom sa cítim lepšie a lepšie, respektíve sebavedomejšie. V tejto sezóne to bol z môjho pohľadu asi najvýraznejší krok dopredu. Viac strieľam, lepšie strážim puk. V celej mojej hre napredujem. Úprimne, myslím si, že všetko zapadlo v tomto ročníku do seba. Tiež sa ľahšie hrá v dobrom tíme s dobrými hráčmi a keď darí víťaziť.“
V noci na sobotu sa asistenciou prezentoval aj Juraj Pekarčík, napokon však Springfield Thunderbirds prehral s Hartfordom Wolf Pack 5:7. Slovenský krídelník doteraz nazbieral v 68 zápasoch základnej časti 10 gólov a 24 asistencií.
