Trojbodový Nemec dal gól v oslabení a vyhlásili ho za prvú hviezdu

New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na triumfe Uticy Comets v nižšej zámorskej AHL na ľade Rochesteru 5:2. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu.



Najvyššie draftovaný obranca v tomto roku sa strelecky presadil na konci druhej tretiny - na 1:1 vyrovnal pri vlastnom oslabení strelou švihom od modrej čiary po vyhratom buly v útočnom pásme. Utica síce ešte necelých deväť minút pred koncom prehrávala 1:2, no štyrmi gólmi v závere otočila skóre a Nemec k tomu prispel ešte dvoma asistenciami. Mal aj tri strely a tri plusové body. V 20 zápasoch v sezóne tak má na konte už 10 bodov (3+7).



Osemnásťročný hráč bude reprezentovať Slovensko na prelome rokov na MS hráčov do 20 rokov. Nemec je od draftu 2022 súčasť organizácie New Jersey Devils.



V noci na sobotu bodoval v AHL aj slovenský útočník Marián Studenič, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Texasu nad Chicagom 5:2.