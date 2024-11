TROJBODOVÝ SLAFKOVSKÝ: Montreal zvíťazil po prestrelke v Buffale 7:5

NHL - výsledok:



Buffalo - Montreal 5:7 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+3/

Buffalo 11. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens ukončili v NHL sériu šiestich prehier. K pondelkovému víťazstvu 7:5 na ľade Buffala Sabres prispel aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal tri asistencie.Montreal zaznamenal piaty triumf v sezóne a dostal sa na hranicu 12 bodov. Preskočil tak Nashville a už nemal najhoršiu bilanciu v lige, Predators však v noci ešte čakal duel na ľade Colorada. Sabres nenadviazali na sériu troch víťazstiev.Slafkovský najprv v poslednej minúte druhej tretiny dvakrát prihral na gól Nickovi Suzukimu a Montreal dvoma gólmi v priebehu 22 sekúnd otočil skóre z 2:3 na 4:3. Najprv slovenský hráč našiel kapitána svojho tímu na krídle zo stredu útočnej tretiny a onedlho sa mu podarilo prihrať aj bekhendom spoza bránky ideálne do predbránkového priestoru. V zápase plnom zvratov sa Buffalo v úvode tretej tretiny dostalo opäť do vedenia, no Canadiens dali víťazný gól na 6:5 v presilovke v 53. minúte, keď sa presadil Cole Caufield a prihral mu práve Slafkovský.