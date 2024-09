Trojbodový vstup Fenerbahce, Glasgow Rangers zdolal Malmö 2:0

Európska liga - 1. kolo:



Fenerbahce Istanbul - Royale Union Saint-Gilloise 2:1 (1:0)



Góly: 26. Söyüncü, 82. Burgess (vlastný) - 90.+4 Sykes, ČK: 90. Osayi-Samuel - 74. Mac Allister







Malmö FF - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)



Góly: 1. Bajrami, 76. McCausland



Bratislava 26. septembra (TASR) - Futbalistom Fenerbahce Istanbul sa vydaril vstup do ligovej fázy Európskej ligy 2024/2025. Vo štvrtkovom zápase 1. kola zvíťazili na domácom ihrisku nad belgickým Royale Union Saint-Gilloise 2:1.Domáci išli do vedenia v 26. minúte, keď sa strelou zblízka presadil stopér Söyüncü. V 82. minúte si dal vlastný gól Burgess vo chvíli, keď už hostia dohrávali bez vylúčeného Mac Allistera. V nadstavenom čase už iba zmiernil ich prehru Sykes, keď predtým nepremenil jedenástku jeho spoluhráč Ivanovič.Malmö FF podľahlo doma Glasgowu Rangers 0:2. Škótsky tím gólovo udrel už v 1. minúte. Rozohrávku súpera zachytil Dessers, po jeho strele sa lopta odrazila od žrde pred Bajramiho a ten ju poľahky dokopol do brány. Hostia mali prevahu a svoj triumf spečatili v 76. minúte zásluhou McCauslanda.