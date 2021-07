Trojica amerických finalistov NBA dorazila až deň pred prvým zápasom

Tokio 24. júla (TASR) - Americká mužská basketbalová reprezentácia sa stretla v Tokiu v kompletnom zložení menej ako 24 hodín pred úvodným vystúpením v A-skupine proti Francúzsku. Až v sobotu večer miestneho času dorazila do dejiska OH trojica finalistov uplynulého ročníka NBA, Devin Booker z Phoenixu a čerství šampióni z Milwaukee Khris Middleton a Jrue Holiday.



Sezóna NBA skončila iba stredu ráno SELČ a aj preto si príchod troch výrazných posíl spoluhráči z tímu USA veľmi cenia. "Hovoríme tu o troch skutočných profesionáloch. Všetci traja sú mimoriadne súťaživí a neprišli by sem, ak by to niečo neznamenalo. Mám voči ním rešpekt nielen preto, že sa zúčastnia na tomto podujatí, ale hlavne za to, že dodržali slovo, že tu budú," vyjadril trojici poklonu krídelník Golden State Draymond Green.