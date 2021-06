Trojica slovenských karatistov si nevybojovala miestenku do Tokia

Paríž 12. júna (TASR) - Trojica slovenských karatistov si v sobotu na olympijskom kvalifikačnom turnaji v Paríži (11. až 13. júna) nevybojovala miestenku do Tokia. David Podsklan sa v kumite do 75 kg dostal do druhého kola repasáže, kde však prehral so Sharmendranom Raghonathanom z Malajzie 0:2. Ingrida Suchánková podľahla v druhom kole kumite do 61 kg Francúzke Leile Heurtaultovej 2:4. Pavol Szolár sa v kategórii kata prebojoval do druhého kola, ale v ňom ziskom 23,14 bodu nepostúpil zo svojej skupiny.



V každej z ôsmich olympijských kategórií si postup do Japonska zabezpečia karatisti na prvých troch miestach. Štvorica medailistov súperí o tri miestenky systémom každý s každým.