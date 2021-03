Kvalifikácia MS 2022 vo futbale: Trojkolový štart so 75 zápasmi

Program európskej kvalifikácie MS 2022 vo futbale:



1. KOLO



streda 24. marca



A-skupina:



20.45 Portugalsko - Azerbajdžan /Turín/Tal./



20.45 Srbsko - Írsko /Belehrad/



D-skupina:



20.45 Fínsko - Bosna a Hercegovina /Helsinki/



20.45 Francúzsko - Ukrajina /Paríž/



E-skupina:



20.45 Estónsko - Česko /Lublin/Poľ./



20.45 Belgicko - Wales /Leuven/



G-skupina:



18.00 Turecko - Holandsko /Istanbul/



20.45 Gibraltár - Nórsko /Gibraltár/



20.45 Lotyšsko - Čierna Hora /Riga/



H-skupina:



20.45 Cyprus - SLOVENSKO /Nikózia/



20.45 Malta - Rusko /Ta'Qali/



20.45 Slovinsko - Chorvátsko /Ľubľana/







štvrtok 25. marca



B-skupina:



20.45 Švédsko - Gruzínsko /Štokholm/



20.45 Španielsko - Grécko /Granada/



C-skupina:



18.00 Bulharsko - Švajčiarsko /Sofia/



20.45 Taliansko - Severné Írsko /Parma/



F-skupina:



18.00 Izrael - Dánsko /Tel Aviv/



20.45 Moldavsko - Faerské ostrovy /Kišiňov/



20.45 Škótsko - Rakúsko /Glasgow/



I-skupina:



20.45 Andorra - Albánsko /Andorra la Vella/



20.45 Anglicko - San Maríno /Londýn/



20.45 Maďarsko - Poľsko /Budapešť/



J-skupina:



20.45 Nemecko - Island /Duisburg/



20.45 Lichtenštajnsko - Arménsko /Vaduz/



20.45 Rumunsko - Severné Macedónsko /Ploješť/







2. KOLO



sobota 27. marca



A-skupina:



20.45 Írsko - Luxembursko /Dublin/



20.45 Srsbko - Portugalsko /Belehrad/



E-skupina:



18.00 Bielorusko - Estónsko /Minsk/



20.45 Česko - Belgicko /Praha/



G-skupina:



15.00 Čierna Hora - Gibraltár /Podgorica/



18.00 Holandsko - Lotyšsko /Amsterdam/



18.00 Nórsko - Turecko /Malaga/Šp./



H-skupina:



15.00 Rusko - Slovinsko /Soči/



18.00 Chorvátsko - Cyprus /Rijeka/



20.45 SLOVENSKO - Malta /Trnava/







nedeľa 28. marca



B-skupina:



18.00 Gruzínsko - Španielsko /Tbilisi/



20.45 Kosovo - Švédsko /Priština/



C-skupina:



20.45 Bulharsko - Taliansko /Sofia/



20.45 Švajčiarsko - Litva /St. Gallen/



D-skupina:



15.00 Kazachstan - Francúzsko /Nursultan/



20.45 Ukrajina - Fínsko /Ľvov/



F-skupina:



18.00 Dánsko - Moldavsko /Kodaň/



20.45 Izrael - Škótsko /Haifa/



20.45 Rakúsko - Faerské ostrovy /Viedeň/



I-skupina:



18.00 Albánsko - Anglicko /Tirana/



20.45 Poľsko - Andorra /Varšava/



20.45 San Maríno - Maďarsko /Serravalle/



J-skupina:



18.00 Arménsko - Island /Jerevan/



20.45 Rumunsko - Nemecko /Bukurešť/



20.45 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko /Skopje/







3. KOLO



utorok 30. marca



A-skupina:



18.00 Azerbajdžan - Srbsko /Baku/



20.45 Luxembursko - Portugalsko /Luxemburg/



E-skupina:



20.45 Belgicko - Bielorusko /Leuven/



20.45 Wales - Česko /Cardiff/



G-skupina:



20.45 Gibraltár - Holandsko /Gibraltár/



20.45 Čierna Hora - Nórsko /Podgorica/



20.45 Turecko - Lotyšsko /Istanbul/



H-skupina:



18.00 Cyprus - Slovinsko /Nikózia/



20.45 SLOVENSKO - Rusko /Trnava/



20.45 Chorvátsko - Malta /Rijeka/







streda 31. marca



B-skupina:



20.45 Grécko - Gruzínsko /Solún/



20.45 Španielsko - Kosovo /Sevilla/



C-skupina:



20.45 Litva - Taliansko /Vilnius/



20.45 Severné Írsko - Bulharsko /Belfast/



D-skupina:



20.45 Bosna a Hercegovina - Francúzsko /Sarajevo/



20.45 Ukrajina - Kazachstan /Kyjev/



F-skupina:



20.45 Rakúsko - Dánsko /Viedeň/



20.45 Moldavsko - Izrael /Kišiňov/



20.45 Škótsko - Faerské ostrovy /Glasgow/



I-skupina:



20.45 Andorra - Maďarsko /Andorra la Vella/



20.45 Anglicko - Poľsko /Londýn/



20.45 San Maríno - Albánsko /Serravalle/



J-skupina:



18.00 Arménsko - Rumunsko /Jerevan/



20.45 Nemecko - Severné Macedónsko /Duisburg/



20.45 Lichtenštajnsko - Island /Vaduz/

zloženie skupín európskej kvalifikácie MS 2022:



A-skupina: Portugalsko, Srbsko, Írsko, Luxembursko, Azerbajdžan



B-skupina: Španielsko, Švédsko, Grécko, Gruzínsko, Kosovo



C-skupina: Taliansko, Švajčiarsko, Severné Írsko, Bulharsko, Litva



D-skupina: Francúzsko, Ukrajina, Fínsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan



E-skupina: Belgicko, Wales, Česko, Bielorusko, Estónsko



F-skupina: Dánsko, Rakúsko, Škótsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko



G-skupina: Holandsko, Turecko, Nórsko, Čierna Hora, Lotyšsko, Gibraltár



H-skupina: Chorvátsko, SLOVENSKO, Rusko, Slovinsko, Cyprus, Malta



I-skupina: Anglicko, Poľsko, Maďarsko, Albánsko, Andorra, San Maríno



J-skupina: Nemecko, Rumunsko, Island, Severné Macedónsko, Arménsko, Lichtenštajnsko



program:



1. kolo: 24.-25. marca 2021



2. kolo: 27.-28. marca 2021



3. kolo: 30.-31. marca 2021



4. kolo: 1.-2. septembra 2021



5. kolo: 4.-5. septembra 2021



6. kolo: 7.-8. septembra 2021



7. kolo: 8.-9. októbra 2021



8. kolo: 11.-12. októbra 2021



9. kolo: 11.-13. novembra 2021



10. kolo: 14.-16. novembra 2021



semifinále play off: 24.-25. marca 2022



finále play off: 28.-29. marca 2022

Bratislava 24. marca (TASR) - Marcový asociačný termín ponúkne bohatú porciu 75 zápasov v európskej zóne kvalifikácie MS 2022 vo futbale, ktorá odštartuje úvodnými tromi kolami. Ďalšie sú na programe až na jeseň, medzitým sa viacero reprezentačných tímov vrátane Slovenska predstaví na preloženom EURO 2020 (11. júna - 11. júla).V európskej kvalifikácii, ktorá sa odohrá v piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných skupinách kompletne celá od marca do novembra tohto roka, sa predstaví všetkých 55 členských krajín Európskej futbalovej únie (UEFA). Víťazi desiatich skupín postúpia na šampionát do Kataru priamo, tímy z druhých priečok sa kvalifikujú do play off spolu s dvoma najlepšími víťazmi skupín Ligy národov, ktorí nepostúpili priamo na MS a neobsadili v kvalifikačnej skupine ani druhé miesto. Z dvanástich mužstiev si tri najúspešnejšie vybojujú miestenku na šampionát a tým sa počet európskych účastníkov uzavrie na trinásť. Baráž je naplánovaná na marec 2022, finálový turnaj v Katare sa uskutoční netradične až v novembri a decembri 2022.Podobne ako vlani, aj teraz narobila pandémia koronavírusu problémy pri tvorbe nominácií jednotlivých tímov. Sprísnené cestovné obmedzenia v niektorých krajinách spôsobili, že napr. Česi odohrajú svoj úvodný zápas proti Estónsku namiesto Tallinnu v poľskom Lubline a Nórsko v rámci 2. kola privíta Turkov v španielskej Malage. Portugalci si za dejisko súboja s Azerbajdžanom zvolili Turín, aby najmä hráči z klubov Premier League a medzi nimi jedna z opôr reprezentácie Bruno Fernandes z Manchestru United nemuseli podstúpiť karanténu po návrate. V takom prípade by bolo na zvážení samotných klubov, či by týchto hráčov uvoľnili na zrazy.Zákazom vycestovať hráčom za národnými tímami pohrozil aj tréner Liverpoolu Jürgen Klopp po tom, ako britská vláda v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu nariadila povinnú izoláciu na desať dní pre každého, kto príde z tzv. "červenej krajiny". V prípade Liverpoolu by sa to týkalo Dioga Jotu, pred preložením dvoch marcových kôl zóny CONMEBOL aj brazílskej trojice Alisson Becker, Roberto Firmino a Fabiano. "citovala Kloppa agentúra AFP.Úradujúci majstri sveta Francúzi vstúpia do kvalifikácie v stredu 24. marca domácim duelom s Ukrajinou, následne ich čakajú súboje v Kazachstane (28. marca) a Bosne a Hercegovine (31. marca). Tréner Didier Deschamps nominoval opäť aj útočníka Ousmana Dembeleho z FC Barcelona a stredopoliara Tanguya Ndombeleho z Tottenhamu Hotspur. Dvadsaťtriročný Dembele bol v kádri, ktorý pred tromi rokmi v Rusku získal titul majstra sveta, no od decembra 2018 sa v drese "Les Bleus" nepredstavil. Teraz ho hlavný tréner odmenil za dobré výkony v Barcelone. Ndombele má na konte šesť štartov v reprezentácii, naposledy sa v nej však predstavil v júni 2019. Francúzski futbalisti dostali na tieto tri zápasy výnimku na vycestovanie mimo Európskej únie, aby po návrate do krajiny nemuseli ísť do týždňovej karantény. Na Ukrajinu majú čerstvú a veľmi príjemnú spomienku, v októbri tohto súpera deklasovali 7:1. "" uviedol Deschamps.Taliansko nepostúpilo na MS 2018 a o reparát sa pokúsi v C-skupine proti Švajčiarsku, Severnému Írsku, Bulharsku a Litve." začína doma proti ostrovanom, v marci ešte nastúpi v Bulharsku a Litve. "" vyhlásil taliansky kouč Roberto Mancini.Jednou z top udalostí marcových asociačiek je návrat švédskeho kanoniera Zlatana Ibrahimoviča do národného tímu. Tridsaťdeväťročný útočník AC Miláno dostal pozvánku od trénera Janneho Anderssona na súboje kvalifikácie proti Kosovu a Gruzínsku a na prípravné stretnutie s Estónskom, ktoré by mu mohli vydláždiť cestu na tohtoročné EURO. Na šampionáte sa Švédi v základnej skupine stretnú aj so Slovenskom. "uviedol Ibrahimovič, ktorý je najlepší strelec Švédska v histórii so 62 gólmi, pričom zatiaľ posledný dosiahol proti Dánsku v novembri 2015. V prebiehajúcej sezóne však ukazuje, že so svojich schopností nič nestratil. V Serii A strelil za Miláno pätnásť gólov v rovnakom počte zápasov a pridal jednu asistenciu.V H-skupine sa okrem súboja Cyprus - Slovensko v Nikózii budú v stredu 24. marca hrať aj zápasy na maltskom národnom štadióne v Ta'Qali, kam zavíta ruský tím, resp. v Ľubľane si v balkánskom derby zmerajú sily Slovinci a Chorváti. Rusi sa potrebujú výsledkovo chytiť, vyhrať nedokázali už šesťkrát za sebou, naposledy utrpeli debakel 0:5 v Srbsku v záverečnom súboji Ligy národov. Zato Malta, síce hrala so slabšími súpermi, naposledy prehrala 3. septembra na Faerských ostrovoch. Odvtedy zaznamenala štyri víťazstvá a tri remízy. Tréner Devis Mangia stavil na mix skúsených hráčov a mladíkov. V jeho nominácii sú iba traja hráči pôsobiaci v zahraničí - obranca Zach Muscat (Casa Pia AC/Port.), stredopoliar Teddy Teuma (Royale Union Saint-Gilloise/Belg.) a útočník Luke Gambin (Newport County AFC/Angl.).Z kádra chorvátskej reprezentácie vypadol útočník záhrebského Dinama Bruno Petkovič, napriek tomu majú úradujúci vicemajstri sveta pred sebou jasný cieľ.uviedol kouč Chorvátska Zlatko Dalič.Jeho zverenci sa po súboji v Ľubľane predstavia dvakrát v Rijeke proti outsiderom zoskupenia Cypru a Malte.dodal Dalič, ktorého zverenci sa stretli so Slovenskom v jednej skupine už v minulej kvalifikácii EURO 2020. V Trnave triumfovali 4:0 a v Záhrebe 3:1.