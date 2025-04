Trojnásobní šampióni Martinez a Maroon sa rozlúčili s kariérou

Chicago 13. apríla (TASR) - Hokejisti Chicaga odohrali v noci na nedeľu svoj posledný domáci zápas v základnej časti NHL, v ktorom prehrali s Winnipegom 4:5 po nájazdoch. Duel bol posledným pre dvoch veteránov Blackhawks, trojnásobných víťazov Stanleyho pohára Aleca Martineza a Pata Maroona, ktorí dali bodku za svojími úspešnými kariérami.



Tridsaťšesťročný útočník Maroon oznámil, že toto je jeho posledná sezóna už skôr. Rodák zo St. Louis to načasoval na duel Chicaga práve na ľade Blues, kde sa dočkal vrelého privítania. Maroon získal svoj prvý Stanley Cup práve v drese St. Louis (2019) a potom dvakrát triumfoval v službách Tampy Bay Lightning (2020, 2021). V oboch prípadoch sa spolu s ním radoval aj slovenský obranca Erik Černák.



Tridsaťsedemročný obranca Martinez oznámil, že duel proti Jets bude jeho posledným v kariére. V tejto sezóne odohral 44 zápasov s bilanciou 5+7. Minulý rok v júli podpísal ročný kontrakt na štyri milióny dolárov. „Asi ma rozplačete, musím sa pripraviť na zápas. Mám zmiešané pocity, ale som najmä za všetko veľmi vďačný. Zažil som krásne emócie počas kariéry, ale je čas posunúť sa ďalej a teším sa ako bude tráviť momenty s manželkou Emily, synom a dcérkou, ktorá sa nám o pár dní narodí,” povedal Martinez pre nhl.com.



Martinez získal dvakrát Stanley Cup v drese Los Angeles Kings, podarilo sa mu to v rokoch 2012 a 2014 a potom triumfoval s Vegas Golden Knights v roku 2023. V roku 2014 rozhodol v piatom zápase finále proti New Yorku Rangers v druhom predĺžení o víťazstve 3:2 a „králi“ aj s Mariánom Gáboríkom v zostave získali Stanley Cup.



LA Kings draftovali Martineza vo štvrtom kole z 95. miesta v roku 2007. V 862 zápasoch za Kings, Golden Knights a Blackhawks nazbieral 289 bodov za 88 gólov a 201 asistencií. V 131 zápasoch play off pridal 14 gólov a 23 asistencií. V NHL hral dovedna 16 sezón.