Trojnásobný majster sveta Faivre ukončil kariéru: Úžasná jazda
Autor TASR
Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre ukončil vo veku 33 rokov aktívnu športovú kariéru. Špecialista na obrovský slalom oznámil svoje rozhodnutie v stredu na sociálnej sieti.
„Nebolo to ľahké rozhodnutie. Tomuto športu som zasvätil celý svoj život. Bola to úžasná jazda,“ uviedol Faivre vo videu na Instagrame a pridal k nemu ďakovný text s názvom „Koniec jednej krásnej kapitoly“.
Francúzsky reprezentant získal na MS tri tituly, v St. Moritzi 2017 vybojoval zlato v tímovej súťaži a o štyri roky neskôr v Cortine d'Ampezzo pridal triumfy v obrovskom slalome a paralelných pretekoch. Vo Svetovom pohári si pripísal dve víťazstvá a na ZOH 2022 v Pekingu vyhral v „obráku“ bronz. „Ziskom olympijskej medaily som dosiahol to, po čom som vždy túžil,“ vysvetlil Faivre, ktorému po zisku cenného kovu klesla motivácia. V uplynulom období sa nedokázal vrátiť do potrebnej formy a preto sa týždeň a pol pred začiatkom sezóny rozhodol kariéru ukončiť.
