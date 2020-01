Trojnásobný majster sveta Peter Sagan má 30 rokov

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP

Žilina/Bratislava 26. januára (TASR) - Súčasný fenomén svetovej cestnej cyklistiky Peter Sagan víťazí a zároveň zabáva. Tým si získal nielen obdiv fanúšikov po celom svete, ale aj rešpekt od súperov a uznanie odborníkov či legiend tohto športu. Bývalý šéf Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) Brian Cookson ho označil za "superstar" a pretekára, ktorý si dokáže preteky vybojovať sám, tým, že vie uspieť v šprinte, balíku, alebo z úniku. Trojnásobný majster sveta, sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France, víťaz klasík Okolo Flámska a Paríž - Roubaix, líder tímu Bora – Hansgrohe, bude mať v nedeľu 26. januára 30 rokov.Peter Sagan sa narodil 26. januára 1990 v Žiline. Vyrastal na žilinskom sídlisku Bôrik, kde jeho rodičia prevádzkovali malý obchod s potravinami. Má dvoch bratov a sestru. Brat Juraj Sagan je tiež profesionálnym cyklistom. Po skončení základnej školy začal Peter Sagan chodiť na športové gymnáziu v Trenčíne, ale pre cyklistiku štúdium po dvoch rokoch prerušil.Ako sedemročný začal trénovať futbal, ale veľmi rýchlo presedlal na cyklistiku. Pod vedením Petra Zánického a Milana Novosada začal ako deväťročný trénovať v Cyklistickom spolku Žilina. Svoju úspešnú športovú kariéru začal cyklokrose a v horskej cyklistike.Ako 16-ročný upútal na seba pozornosť, keď v roku 2006 vyhral náročné štvoretapové preteky Regiónem Orlicka. V roku 2007 zvíťazil na Slovenskom pohári v horskej cyklistike, keď súperov predbehol na staršom bicykli, požičanom od sestry.V júli toho istého roku získal bronz na majstrovstvách Európy horských bicyklov v Turecku a bronzový úspech zopakoval aj na majstrovstvách Európy v cyklokrose vo Švajčiarsku. V ankete zorganizovanej Slovenským zväzom cyklistiky ho vyhlásili za cyklistický talent roka.V roku 2008 už pretekal nielen na horskom, ale aj cestnom bicykli. V deň svojich osemnástich narodenín na juniorských majstrovstvách sveta v cyklokrose v Trevise získal striebornú medailu. Zlato vybojoval aj na majstrovstvách Európy v horskej cyklistike v stredisku St. Wendel. V júni toho istého roku sa stal v talianskom Val di Sole juniorským majstrom sveta v horskej cyklistike, čím dosiahol najlepší slovenský výsledok na svetovom šampionáte v horskej cyklistike v histórii.Bodoval však aj na ceste. V máji získal druhé miesto v celkovej klasifikácii medzi juniormi na Pretekoch mieru v Česku. Juniorskej kategórii na ceste zvíťazil trojetapových pretekoch Kroz Istru v Chorvátsku. Vďaka týmto úspechom obhájil nielen prvenstvo v ankete Slovenského zväzu cyklistiky Talent roka, ale ako junior aj titul Cyklista roka tesne pred Petrom Velitsom.Rok 2008 bol pre Sagana prelomový aj v tom, že v novembri podpísal amatérsku zmluvu s talianskym tímom Liquigas. Keďže Liquigas mal v cestnom amatérskom tíme do 23 rokov naplnený limitovaný počet dvoch cudzincov, tak v sezóne 2009 štartoval na cestných pretekoch za slovenský tím Duklu Trenčín Mérida. V horskej cyklistike zasa za tím Liquigasu Cannondale.Ako senior prvýkrát bodoval v marci 2009, keď sa umiestnil na druhom mieste počas štvoretapových pretekoch Po chodníkoch kráľa Nikolu v Čiernej Hore. Trikrát sa v tom istom roku ocitol aj na stupni víťazov počas päťetapových pretekov Giro del Friuli v Taliansku.V roku 2009 sa definitívne rozhodol pre cestnú cyklistiku a do profesionálneho pelotónu vstúpil v januári 2010 na podujatí Tour Down Under ako člen tímu Liquigas-Doimo, ktorý sa v roku 2011 premenoval na Liquigas-Cannondale. Už od prvých pretekov v profesionálnom pelotóne pútal a dodnes púta na seba veľkú pozornosť. Pre svoju neoblomnosť a silu si vyslúžil prezývky "" či "".V marci 2010 vyhral tretiu a piatu etapu pretekov Paríž – Nice. Okrem toho si v premiérovej sezóne pripísal aj etapové víťazstvá na pretekoch Okolo Romandie a Okolo Kalifornie. O rok neskôr už dosiahol 11 etapových víťazstiev na rôznych pretekoch a získal aj dve celkové prvenstvá na pretekoch Okolo Sardínie a Okolo Poľska. Na svojej prvej Grand Tour, na Vuelte, zvíťazil v troch etapách.Na slávnej Tour de France debutoval v roku 2012 vo farbách tímu Liquigas-Cannondale. Pri svojej premiére dosiahol tri etapové prvenstvá a získal svoje prvé zelené tričko pre víťaza bodovacej súťaže.Od roku 2013 pôsobil v tíme Cannondale, v ktorom bol do roku 2014. Roky 2015 a 2016 strávil v tíme Tinkoff-Saxo. Od roku 2017 jazdí vo farbách tímu Bora-Hansgrohe.Zelený dres na Tour de France a viaceré etapové víťazstvá dosiahol aj v nasledujúcich ročníkoch najprestížnejších cyklistických pretekov. V roku 2019 na Tour de France získal siedmykrát v kariére zelený dres najlepšieho v bodovacej súťaži, čím prekonal rekord Nemca Erika Zabela. Zároveň utvoril rekord v počte dní jedného pretekára v niektorom z premiantských dresov.Najkontroverznejšiu Tour zažil Peter Sagan v roku 2017, keď ho po štvrtej etape vylúčili z pretekov. Vo finiši počas štvrtej etapy sa dostal do kolízie Markom Cavendishom, ktorý si po páde zlomil pravú lopatku. Celý incident mal byť postúpený na Medzinárodný športový súd (CAS) v Lausanne. Pojednávanie sa nakoniec nekonalo, keďže nové dôkazy vrátane videozáznamov podporili Saganovu verziu, že pád súpera nezavinil.Náladu si však vylepšil 24. septembra 2017, keď v nórskom Bergene získal po tretí raz za sebou titul majstra sveta, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo. Prvý titul svetového šampióna dosiahol v roku 2015 v Richmonde a druhý v roku 2016 v Dauhe.Súčasný líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan má na svojom konte aj ďalšie významné triumfy. V roku 2016 zvíťazil počas jubilejného 100. ročníka belgickej klasiky Okolo Flámska. V septembri 2016 sa stal majstrom Európy v bretónskom Plumelecu.V roku 2017 vyhral klasiku Kuurne – Brusel – Kuurne. O rok neskôr zvíťazil na 116. ročníku klasických jednodňových pretekov Paríž-Roubaix, ktoré prezývajúV roku 2020 sa Peter Sagan, hviezda svetovej cyklistiky, zúčastní na troch veľkých podujatiach. Absolvuje Giro d'Italia, Tour de France a predstaví sa aj na olympijských hrách v Tokiu. Na olympiáde v Riu v roku 2016 štartoval v súťaži horských cyklistov, ale v Tokiu sa predstaví na ceste.Peter Sagan trojnásobný (2013, 2015 2017) víťaz ankety Športovec roka a má syna Marlona.