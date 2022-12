Trojnásobný olympijský šampión Mayer nečakane ukončil kariéru

Viedeň 29. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Matthias Mayer nečakane ukončil kariéru. Trojnásobný olympijský šampión ešte vo štvrtok absolvoval prehliadku trate v talianskom Bormiu pred super-G, no na štart pretekov Svetového pohára sa už nepostavil.



Tridsaťdvaročný Mayer získal v tejto sezóne 268 bodov. V celkovom hodnotení mu patrilo pred štvrtkovou súťažou 8. miesto, medzi zjazdármi bol na 6. priečke a v poradí super-G na 3. pozícii. "Mám za sebou krásnu sezónu, v ktorej som získal tretie olympijské zlato. Dobre som začal aj túto, ale už mám toho skrátka dosť. Som v dobrom zdravotnom stave, pokojne som to mohol ťahať ďalej. Premýšľal som o tom už v lete. Mohlo to prísť kedykoľvek, aj oveľa skôr. Dnes som si skrátka povedal, že je ta správna chvíľa," uviedol pre agentúru APA.



Mayer získal zlato na troch olympijských hrách. V Soči 2014 triumfoval v zjazde. O štyri roky neskôr v Pjongčangu i v tomto roku v Pekingu v super-G. Z Číny má ešte aj bronz zo zjazdu. Vo Svetovom pohári si pripísal 11 víťazstiev a celkovo 45 pódiových umiestnení.