Trojnásobný víťaz Super Bowlu Edelman ukončil kariéru

Foxborough 13. apríla (TASR) - Trojnásobný víťaz Super Bowlu Julian Edelman ukončil kariéru po dvanástich rokoch v lige amerického futbalu NFL. Tridsaťštyriročný wide receiver sa preslávil spoluprácou s rozohrávačom Tomom Bradym v tíme New England Patriots.



Spoločne s ním triumfoval v Super Bowle v rokoch 2015, 2017 a 2019, keď ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča finále. V závere kariéry ho čoraz viac limitovali zranenia, pre problémy s kolenom vynechal takmer celú sezónu 2020. Do profiligy vstúpil v roku 2009, keď ho Pats draftovali v 7. kole, v tíme strávil celú kariéru. "Som hrdý, že sa lúčim ako Patriot. Vždy som hovoril, že budem hrať, kým to pôjde, ale stroj sa definitívne zasekol. Nebolo to ľahké, ale je to správne rozhodnutie," citoval Edelmana web BBC.