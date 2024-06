Trojskokan Martinez triumfoval na JBL Jump Feste, Mitkovová s rekordom

9. ročník JBL Jump Festu, 2. deň:



kategória elite:



trojskok, muži: 1. Lazaro Martinez (Kuba) 16,88 m, 2. Necati Er (Tur.) 16,49, 3. Paul Eldhose (Ind.) 16,45, 4. Ben Williams (V. Brit.) 16,03, 5. Tomáš VESZELKA (SR) 15,94, 6. Praveen Chithravel (Ind.) 15,92



diaľka ženy: 1. Plamena Mitkovová (Bul.) 670* cm, 2. Shaili Singhová (Ind.) 643, 3. Alice Hopkinsová (V. Brit.) 640, 4. Yanis Davidová (Fr.) 634, 5. Oksana Malohlovecová (Ukr.) 625, 6. Monika LEHENOVÁ (SR) 599







kategória open:



diaľka, muži: 1. Alexander Farquharson 785 cm, 2. Samuel Jakub Ebonine 766, 3. James Lelliott (všetci V. Brit.) 765, 4. Matúš BLŠTÁK 759, ..., 7. Adam HRIŇ 715, 11. Daniel KIMÁK 661, 14. Juraj HAJÁK (všetci SR) 611



trojskok muži: 1. Gabriele Tosti 15,70, 2. Davide Nodari (obaja Tal.) 15,21, 3. Zsombor Iván (Maď.) 15,05



diaľka ženy: 1. Ruby Jergesová (V. Brit.) 609, 2. Lauren Callaghanová (Írsko) 606, 3. Mary Adenijiová (V. Brit.) 589, ..., 8. Dáša TOMKOVÁ (SR) 521



trojskok ženy: 1. Adelaide Omitowojuová (V. Brit.) 12,69 m, 2. Saragh Buggyová (Ír.) 12,52, 3. Viktória RUSNÁKOVÁ (AK Slávia TU Košice) 12,28







* – rekord mítingu



Košice 21. júna (TASR) - Bulharská diaľkarka Plamena Mitkovová vytvorila nový rekord JBL Jump Festu v Košiciach, keď na jeho 9. ročníku triumfovala s výkonom 670 cm. Bol to jeden z vrcholov dvojdňového podujatia, ktoré malo opäť bronzový štatút World Athletics Continental Tour (WACT) s možnosťou získať body do renkingov. Unikátny "streetový" míting pod Dómom sv. Alžbety sa po stredajšej súťaži výškarov presunul o niekoľko metrov na Alžbetinu ulicu, ktorá je už tradičné dejisko podujatia a vyvrcholil súťažou elitných trojskokanov a diaľkarok.Po piatich rokoch sa naň vrátil slovenský trojskokan Tomáš Veszelka. V nedávnych sezónach ho limitovali zdravotné problémy a pre problémy s pätou je ohrozená jeho účasť na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici, ktoré sú na programe koncom júna. Z triumfu v trojskoku sa tešil najväčší favorit podujatia Lazaro Martinez z Kuby. Stačilo mu na to 16,88 m, pričom za rekordom mítingu Andyho Diaza z 8. ročníka (17,20 m) zaostal o 32 cm.Devätnásťročná Mitkovová o 17 cm prekonala vlaňajšiu víťazku Američanku Keturah Orjiovú. Napriek rekordnému skoku zaostala o 10 cm za osobným rekordom z nedávnych ME v Ríme, na ktorých obsadila 7. miesto. Premiérovo sa v kategórii elite predstavila Slovenka Monika Lehenová, ktorá mala viacero prešľapov a napokon mal jej najlepší platný pokus hodnotu 599 cm. O 5 cm zaostala za vlaňajším výkonom na JBL Jump Feste.