Trojskokan Tamgho chystá comeback, chce medailu z OH 2024 v Paríži

Paríž 1. apríla (TASR) - Francúzsky trojskokan Teddy Tamgho chystá po štyroch rokoch návrat do súťažného diania. Jeho cieľ je zúčastniť sa na OH 2024 v Paríži a získať v rodnom meste cenný kov.



Majster sveta z Moskvy 2013 ukončil kariéru pred štyrmi rokmi, neodolal však vábeniu zabojovať o prvý štart pod piatimi kruhmi. "Najvyšší čas začať sa pripravovať na Paríž. Uvedomil som si, že nohy mi ešte slúžia a dokážem skákať ďaleko. Som pripravený zabojovať o olympijskú medailu," citovala AFP 33-ročného Francúza, ktorému pred jedenástimi rokmi ušla účasť na OH v Londýne pre operáciu pravého členka.