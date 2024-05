Trossard drží Arsenal v hre o titul, Arteta: Píšeme históriu

Londýn 13. mája (TASR) - Belgický futbalista Leandro Trossard má mesiac pred štartom ME obdivuhodnú streleckú formu, ktorou drží Arsenal v boji o titul v Premier League. Londýnsky tím vďaka jeho presnému zásahu zvíťazil v nedeľnom šlágri 37. kola najvyššej anglickej súťaže na ihrisku Manchestru United 1:0. "Kanonieri" sa vrátili na čelo tabuľky, pred druhým Manchestrom City majú náskok jeden bod, no odohrali o zápas viac ako obhajca titulu.



Rozhodujúci moment sa na Old Trafford odohral v 20. minúte po chybe Casemira, ktorý opäť nastúpil v strede zraneniami zdecimovanej obrany United. Po jednom z rýchlych útokov zostal na hranici šestnástky, kým ostatní obrancovia sa vysunuli hore. Arsenal získal loptu v strede poľa a Ben White ju okamžite poslal na Kaia Havertza, ktorý nebol v ofsajde práve vďaka Casemirovi. Nemecký útočník potiahol akciu po pravej strane a jeho prihrávku do päťky zužitkoval Trossard, ktorého nepokryl opäť Casemiro.



Pre belgického krídelníka to bol už štvrtý presný zásah v piatom ligovom súboji v rade a celkovo dvanásty v končiacom sa ročníku PL. Jeho forma mesiac pred štartom ME, na ktorých budú prvým súperom Belgicka v skupinovej fáze futbalisti Slovenska (17. júna vo Frankfurte), vzbudzuje rešpekt. Arsenal zaznamenal 27. víťazstvo v sezóne, čím vytvoril klubový rekord. "Je to fenomenálne číslo. Hráči si zaslúžia absolutórium. To, čo predvádzajú, nie je len obyčajný progres, oni píšu históriu Arsenalu. Klobúk dole pred nimi," pochválil svojich zverencov Mikel Arteta.



Arsenal napriek skvelým číslam nemá titul vo svojich rukách. Pomôcť mu paradoxne môžu futbalisti úhlavného londýnskeho rivala Tottenhamu, ktorí v utorkovej dohrávke hostia Manchester City. Prípadne ďalší klub z anglickej metropoly West Ham, ktorý hrá so "Citizens" v sobotnom poslednom kole sezóny. Arsenal v ten istý deň čaká domáci duel s Evertonom. "Budem ich najväčší fanúšik. Držíme im palce, bolo by skvelé, keby sa im podarilo ukradnúť nejaké body a pomohli by nám," vyhlásil útočník Arsenalu Kai Havertz.



Manchester zostal na ôsmej priečke tabuľky tri body za šiestym Newcastlom, s ktorým sa stretne v stredajšej dohrávke 34. kola. Trénera Erika ten Haga trápi početná maródka kľúčových hráčov, zranení sú stopéri Victor Lindelöf, Lisandro Martinez, Raphael Varane i Harry Maguire, krajný obranca Luke Shaw, stredopoliari Bruno Fernandes, Mason Mount i útočník Marcus Rashford.



United hrozí, že sa iba druhýkrát od sezóny 1989/1990 nekvalifikujú do európskej pohárovej súťaže. Prehra s Arsenalom bola už ich 19. v sezóne rátajúc všetky súťaže. "Snažíme sa plávať, no máme ruky zviazané za chrtom. Ak chcete napredovať ako tím, potrebujete zdravých hráčov a tých nemám. Som presvedčený, že v plnej sile by sme s Arsenalom neprehrali, ale taký je život," povzdychol si Ten Hag. Okrem domácej súťaže bude mať jeho tím šancu vybojovať si "flek" v pohárovej Európe aj vo finále Pohára FA, v ktorom nastúpi 25. mája proti mestskému rivalovi City.