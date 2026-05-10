Trossard gólovým hrdinom Arsenalu, líder má na čele päťbodový náskok
Nottingham odvrátil ukončenie série bez prehry vďaka Elliotovi Andersenovi.
Autor TASR
Londýn 10. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu zvíťazili v nedeľnom dueli 36. kola anglickej Premier League na ihrisku West Hamu 1:0. Hrdinom dôležitého duelu v rámci boja o titul sa stal Belgičan Leandro Trossard, ktorý v 83. minúte strelil jediný gól stretnutia. „Kanonieri“ majú na čele pred Manchestrom City aktuálne päťbodový náskok, no zverenci Pepa Guardiolu majú zápas k dobru, v stredu privítajú Crystal Palace.
V súboji dvoch londýnskych mužstiev išlo obom o veľa, no lepšie do duelu vstúpil vedúci Arsenal. Hostia si vypracovali niekoľko sľubných príležitostí a boli lepším tímom. Potom však prišlo zranenie Bena Whitea a tréner Mikel Arteta musel striedať. Do polčasovej prestávky sa už Arsenal ťažšie dostával k súvislejšiemu tlaku. Po zmene strán spravili hostia ďalšiu zmenu, no aj napriek dominancii na lopte si nevedeli vypracovať čistú príležitosť. Radovať sa mohli naopak „kladivári“. V 78. minúte spálil Mateus Fernandes najväčšiu šancu duelu, keď ho vychytal zoči-voči David Raya. Po výraznejšom tlaku sa potom domáci stiahli a Trossard si našiel priestor uprostred pokutového územia. Po prihrávke Martina Ödegaarda sa aj s prispením dotyku hráča domácich postaral o víťazný gól. V závere ešte dostal loptu do siete po rohovom kope striedajúci Callum Wilson. Jeho gól rozhodcovia napokon po zásahu VAR neuznali pre faul na brankára Rayu, ktorému jeden z protihráčov znemožnil dostať sa k centrovanej lopte.
Osemnásty West Ham má stále šancu udržať sa v súťaži, avšak Tottenham má v pondelok proti Leedsu príležitosť odpútať sa od zostupových priečok. Aktuálne stráca West Ham na svojho londýnskeho rivala jeden bod.
Hráči Burnley remizovali s Aston Villou 2:2. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka v službách Burnley strávil celý duel na lavičke náhradníkov. Už zostupujúce Burnley je predposledné, piata Aston Villa ešte stále nemá istú miestenku v Lige majstrov.
„The Villans“ museli na ihrisku Burnley od 8. minúty doháňať jednogólové manko. Pred polčasom vyrovnal Ross Barkley a po zmene strán hostia viedli zásluhou Ollieho Watkinsa. Dúbravkov spoluhráč Zian Flemming odpovedal hneď po troch minútach a ešte pred hodinou hry tak rozhodol o osude stretnutia.
Záver sezóny bude z pohľadu miesteniek v európskych pohárových súťažiach ešte zaujímavý. Do Ligy majstrov sa stále môže prebojovať šesť najlepších. Avšak stane sa tak len v prípade, ak Villa zvládne finále Európskej ligy proti Freiburgu (20. mája) a zostane na piatom mieste. Z takéhoto scenára by aktuálne profitoval Bournemouth, na ktorý majú zverenci Unaia Emeryho štvorbodový náskok.
O ďalšie miesta v Európskej či Konferenčnej lige stále bojujú Brighton, Brentford, Chelsea a aj Everton. „Karamelky“ v nedeľu dvakrát prišli o vedenie a napokon remizovali na pôde Crystal Palace 2:2.
Nottingham odvrátil ukončenie série bez prehry vďaka Elliotovi Andersenovi. Anglický stredopoliar vyrovnal v 88. minúte proti Newcastlu na konečných 1:1. Nottingham prehral v lige naposledy na začiatku marca, no ešte stále nemá istotu zotrvania v súťaži.
Premier League - 36. kolo:
West Ham United - FC Arsenal 0:1 (0:0)
Gól: 83. Trossard
Crystal Palace - FC Everton 2:2 (1:1)
Góly: 34. Sarr, 77. Mateta - 6. Tarkowski, 47. Beto
FC Burnley - Aston Villa 2:2 (1:1)
Góly: 8. Anthony, 59. Flemming - 42. Barkley, 56. Watkins
/M. Dúbravka (Burnley) celý duel na lavičke náhradníkov/
Nottingham Forest - Newcastle United 1:1 (0:0)
Góly: 88. Anderson - 74. Barnes
