Trouba sa stal 28. kapitánom v histórii New Yorku Rangers

New York 9. augusta (TASR) - Americký hokejový obranca Jacob Trouba sa stal 28. kapitánom v histórii klubu NHL New York Rangers. "Jazdci" boli bez kapitána od roku 2018, keď odišiel obranca Ryan McDonagh, ktorý túto funkciu zastával štyri sezóny.



Pre 28-ročného Troubu bude sezóna 2022/2023 štvrtá v drese Rangers. Do klubu prišiel v lete 2019 po šesťročnom pôsobení v organizácii Winnipeg Jets. "Odkedy sa pripojil k Rangers, neustále predvádzal všetky kvality, ktoré od lídra chceme na ľade aj mimo neho. Snažíme sa urobiť ďalší krok ako organizácia a Jacob je vzor pre všetkých našich hráčov. V klube sme sa zhodli na tom, že on je ideálna voľba na funkciu kapitána," povedal generálny manažér Chris Drury.



Klub ocenil nielen Troubove hráčske kvality, ale aj podporu rôznych nadácií, mládežníckeho hokeja NY Rangers i časté návštevy a podporu miestnych nemocníc. Trouba je dvanásty obranca s kapitánskym "C" v klubovej histórii.