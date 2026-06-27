Troyes opúšťa odchovanec Detourbet, pripojí sa k Manchestru City

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Autor TASR,aktualizované
Manchester 27. júna (TASR) - Obranca Jakub Floriš sa stal šiestym slovenským hokejistom, ktorý prešiel draftom NHL v roku 2026. V tradičnom výbere talentov po ňom siahol klub Nashville Predators vo 4. kole zo 106. miesta. Floriš má za sebou dve sezóny v mládežníckych ligách vo Fínsku, na domácich MS hráčov do 18 rokov prispel k historickému striebru slovenského tímu.
Klub Tampa Bay Lightning si vybral obrancu Tomáša Královiča v 3. kole z 90. miesta. Pre „blesky“ to bola druhá voľba v prebiehajúcom drafte. Královič sa stal piatym slovenským hokejistom, ktorý prešiel draftom 2026.
Útočníka Tomáša Chrenka, ktorý víťazným gólom rozhodol rozhodujúci siedmy zápas finále slovenskej extraligy, draftoval v 3. kole klub New York Rangers z celkového 81. miesta.
Draftu sa v treťom kole dočkal aj brankár Samuel Hrenák, ktorý zo 71. miesta zamieril do Winnipegu. Následne si klub Ottawa Senators vybral útočníka Adama Nemca.
Prvým slovenským hokejistom, ktorého si v drafte 2026 vybral niektorý z klubov NHL, sa stal obranca Adam Goljer. Klub Los Angeles Kings po ňom siahol v 2. kole z celkového 49. miesta. „Králi“ si na neho uplatnili svoju celkovú tretiu voľbu.
Goljer patril v predraftových rebríčkoch k Slovákom s najlepším hodnotením. Väčšina odborných prognóz mu predpovedala výber na rozhraní prvého a druhého kola. Trenčiansky odchovanec má za sebou sezónu, v ktorej pravidelne nastupoval za A-mužstvo Trenčína v slovenskej extralige. Zároveň štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov a aj na domácich MS do 18 rokov. Na nich doviedol Slovákov v pozícii kapitána k strieborným medailám, vyhlásili ho za najlepšieho obrancu turnaja a dostal sa aj do All Star tímu.
Prvýkrát v histórii bol najvyššie draftovaný brankár z Česka. Až do 42. miesta si kluby vyberali iba útočníkov a obrancov, no Calgary si uplatnilo svoju štvrtú voľbu na Tobiasa Trejbala.
Klub Tampa Bay Lightning si vybral obrancu Tomáša Královiča v 3. kole z 90. miesta. Pre „blesky“ to bola druhá voľba v prebiehajúcom drafte. Královič sa stal piatym slovenským hokejistom, ktorý prešiel draftom 2026.
Útočníka Tomáša Chrenka, ktorý víťazným gólom rozhodol rozhodujúci siedmy zápas finále slovenskej extraligy, draftoval v 3. kole klub New York Rangers z celkového 81. miesta.
Draftu sa v treťom kole dočkal aj brankár Samuel Hrenák, ktorý zo 71. miesta zamieril do Winnipegu. Následne si klub Ottawa Senators vybral útočníka Adama Nemca.
Prvým slovenským hokejistom, ktorého si v drafte 2026 vybral niektorý z klubov NHL, sa stal obranca Adam Goljer. Klub Los Angeles Kings po ňom siahol v 2. kole z celkového 49. miesta. „Králi“ si na neho uplatnili svoju celkovú tretiu voľbu.
Goljer patril v predraftových rebríčkoch k Slovákom s najlepším hodnotením. Väčšina odborných prognóz mu predpovedala výber na rozhraní prvého a druhého kola. Trenčiansky odchovanec má za sebou sezónu, v ktorej pravidelne nastupoval za A-mužstvo Trenčína v slovenskej extralige. Zároveň štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov a aj na domácich MS do 18 rokov. Na nich doviedol Slovákov v pozícii kapitána k strieborným medailám, vyhlásili ho za najlepšieho obrancu turnaja a dostal sa aj do All Star tímu.
Prvýkrát v histórii bol najvyššie draftovaný brankár z Česka. Až do 42. miesta si kluby vyberali iba útočníkov a obrancov, no Calgary si uplatnilo svoju štvrtú voľbu na Tobiasa Trejbala.