Trpký koniec pre žilinských mladíkov, vo Walese padli po predĺžení

Na snímke hráč MŠK Žilina Jakub Paur počas mediálneho brífingu pred zápasom 1. predkola Európskej ligy 2020 - 2021 proti The New Saints z Walesu na štadióne v Žiline v utorok 25. augusta 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 28. augusta (TASR) - Prvá žilinská účasť v pohárovej Európe po troch rokoch sa skončila trpko hneď na prvej prekážke. "Šošoni" vo štvrtkovom 1. predkole Európskej ligy UEFA 2020/2021 prehrali vo Walese s The New Saints 1:3 po predĺžení. Mladíci z MŠK nenašli recept na domáci výber, ktorý sa presadil typicky ostrovnými zbraňami, keď dominoval fyzickou hrou, vo vzduchu aj pri štandardných situáciách.Na umelej tráve v Park Hall Stadium v Oswestry v základnej zostave "svätcov" nastúpil len jeden Walesan, okrem neho sedem Angličanov, dvaja Íri a jeden Severný Ír. Hostia inkasovali dvakrát z rohu a raz z penalty. TNS v prvom polčase diktoval tempo hry, trafil tyč, no hrdinom bol brankár Žiliny Samuel Petráš, ktorý spoluhráčov viackrát zachránil. Tutovku mal tiež kapitán hostí Jakub Paur, no tá ostala nevyužitá. Hoci jeho spoluhráč Patrik Myslovič gólom z penalty dokázal v 77. minúte vyrovnať, v predĺžení domáci rozhodli dvoma gólmi.Tréner MŠK Pavol Staňo nasadil rovnakú zostavu ako vo Fortuna lige, len na ľavom kraji obrany vystriedal potrestaného Jakuba Kiwiora už zdravý Branislav Sluka. Ten sa stal však v závere nešťastníkom, keď fauloval v šestnástke unikajúceho súpera, dostal druhú žltú kartu a TNS z penalty definitívne zatĺkli klinec do žilinskej rakvy.zhodnotil kouč hostí pre klubový web.Nepremenená šanca v prvom polčase mrzela kapitána MŠK Paura, ktorý potvrdil, že "svätci" uspeli vďaka štandardným situáciám: