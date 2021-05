P. Trška a T. Mikúš podpísali zmluvy so Zlínom

Zlín 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Peter Trška a Tomáš Mikúš podpísali zmluvy s českým extraligovým klubom PSG Zlín. Informovala o tom oficiálna stránka "baranov."



Trška pôsobí v českej extralige od roku 2014. Počas siedmich sezón odohral za Mladú Boleslav, Kometu Brno a Vítkovice celkovo 311 zápasov. Dosiahol v nich bilanciu 23 gólov, 73 asistencií, 204 trestných minút a 41 mínusových bodov v hodnotení +/-. Sezónu 2020/2021 začal vo Vítkoviciach, pred koncom prestupového obdobia zamieril do Komety Brno, s ktorou získal v roku 2017 majstrovský titul. "Veríme, že nadviaže na výkony zo sezóny 2019/2020, v ktorej patril k najproduktívnejším obrancom extraligy. Sezónu 2020/2021 mal zložitejšiu, ale s tým sa stretne každý hokejista," povedal hlavný tréner zlínskych "baranov" Robert Svoboda pre klubovú stránku.



Mikúš má za sebou päť sezón v českej extralige. Dve strávil v Olomouci, v uplynulých troch ročníkoch bol hráčom Karlových Varov. V sezóne 2020/2021 mal v 53 zápasoch bilanciu 6 gólov a 11 asistencií. V lige odohral celkovo 261 stretnutí so ziskom 89 bodov (38 gólov, 51 asistencií. "Veríme, že výkonnostne ešte môže ísť nahor a príchod do Zlína bude pre neho nový impulz v kariére. Počítame s ním medzi hráčov, ktorí by mali zvýšiť efektivitu v ofenzíve," poznamenal Svoboda.



Zlínsky klub angažoval aj 37-ročného majstra sveta z roku 2010 Ondřeja Němca.