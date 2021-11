Trška skončil v Zlíne z vážnych rodinných dôvodov

Zlín 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Trška už nie je hráč českého extraligového klubu PSG Berani Zlín. Vedenie klubu požiadal o ukončenie zmluvy pre vážne rodinné dôvody. Informovala o tom oficiálna stránka "baranov."



Trška prišiel do Zlína pred sezónou 2021/2022. V nej doteraz odohral 21 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal štyri góly, osem asistencií, osem trestných minút a sedem mínusových bodov. Po nedávnom odchode krajana Tomáša Mikúša, ktorý zamieril do Karlových Varov, bol práve Trška najproduktívnejší hráč tímu.