Trškov Bremerhaven vypadol vo štvrťfinále play off DEL

Štvrťfinále play off nemeckej DEL - 5. zápas /na tri víťazstvá/:



Grizzly Wolfsburg - Bremerhaven 2:0

/konečný stav série 3:2, Wolfsburg postúpil do semifinále/



Berlín 18. apríla (TASR) - Hokejisti Bremerhavenu v zostave so slovenským obrancom Petrom Trškom prehrali v rozhodujúcom piatom stretnutí štvrťfinále play off nemeckej DEL na ľade Wolfsburgu 0:2. Do semifinále postúpil ich súper, ktorý vyhral sériu 3:2 na zápasy. Účasť v elitnom kvartete vyraďovacej fázy si už predtým zabezpečila trojica tímov Eisbären Berlín, Adler Mannheim a EHC Red Bull Mníchov.