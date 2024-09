Truksa bude naďalej trénovať slovenské stolné tenistky

Bratislava 11. septembra (TASR) - Trénerom slovenskej stolnotenisovej reprezentácie žien bude naďalej Jaromír Truksa. Mužský národný tím povedie Peter Šereda a na poste tretieho trénera v rámci Národného stolnotenisového centra v Bratislave zatiaľ zostal Tomáš Jančí. Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ).



"Truksa sa stal trénerom na najbližšie dvojročné obdobie od 1. septembra 2024 do 31. augusta 2026. V prípade Šeredu s Jančím je dohoda, že zastávajú spomenuté posty zatiaľ do konca tohto kalendárneho roka. Všetci od začiatku septembra pracujú v normálnom režime," vysvetlil predseda SSTZ Anton Hamran, podľa ktorého bude musieť výkonný výbor rozhodnúť, aký bude ďalší postup - či sa vypíše nové výberové konanie alebo sa po štvormesačnom období bude pokračovať v súčasnom zložení na dvoch dočasných postoch.



V rámci výberového konania boli v hre na obsadenie postov reprezentačných trénerov aj zahraniční adepti. "Najväčší problém v ich prípade bol v tom, že oni nemohli garantovať svoju prítomnosť minimálne počas dvadsiatich dní v mesiaci. Máme silnú garnitúru mladých hráčov a chceme, aby tréneri vedeli s nimi pracovať na dennej báze. Aj preto sme sa rozhodli, že to dočasne vyriešime takto," vysvetlil Hamran. Finančné požiadavky niektorých adeptov navyše neboli podľa SSTZ v súlade s reálnymi možnosťami zväzu.



Slovákov čakajú v októbri majstrovstvá Európy jednotlivcov v rakúskom Linzi, na ktorých sa predstaví deviatka reprezentantov. "Nominácie sú už známe. Bude nás reprezentovať päť žien a štyria muži. V oboch kategóriách bolo jedno miesto určené pre víťazov nedávnych kontrolných turnajov, ktorými sa stali Nikoleta Puchovanová a Alexander Valuch. Okrem nich figurujú v nominácii Wang Jang, Ľubomír Pištej, Samuel Arpáš, Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová a Adriana Illášová," dodal šéf SSTZ.