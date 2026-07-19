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Trump chce čo najskôr dostať svetový šampionát späť do USA
Trump už predtým avizoval ďalšiu kandidatúru USA na usporiadanie MS.
Autor TASR
East Rutherford 19. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových MS medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát „okamžite“ vrátiť do Spojených štátov. Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr.
„Musíme si to zopakovať, a to kým tu ešte budem. Počuješ to, Gianni?“ odkázal 80-ročný Trump šéfovi FIFA. Americký prezident sledoval finále v East Rutherforde ako čestný hosť. Bola to jeho prvá návšteva štadióna počas turnaja a po zápase mal odovzdať víťazom trofej.
Trump už predtým avizoval ďalšiu kandidatúru USA na usporiadanie MS. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko, pričom pri príležitosti stého výročia podujatia sa po jednom zápase uskutoční aj v Argentíne, Paraguaji a Uruguaji. MS 2034 bude hostiť Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi.
Trump zároveň vyzdvihol úspech šampionátu v USA, Kanade a Mexiku a poukázal na štadióny zaplnené fanúšikmi. „Nemyslím si, že sa niekedy stalo niečo podobné tomu, čo sa udialo počas týchto majstrovstiev sveta. Bolo to nádherné. Bolo nádherné to sledovať a pripisujem za to zásluhy Giannimu,“ povedal podľa agentúry DPA.
„Musíme si to zopakovať, a to kým tu ešte budem. Počuješ to, Gianni?“ odkázal 80-ročný Trump šéfovi FIFA. Americký prezident sledoval finále v East Rutherforde ako čestný hosť. Bola to jeho prvá návšteva štadióna počas turnaja a po zápase mal odovzdať víťazom trofej.
Trump už predtým avizoval ďalšiu kandidatúru USA na usporiadanie MS. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko, pričom pri príležitosti stého výročia podujatia sa po jednom zápase uskutoční aj v Argentíne, Paraguaji a Uruguaji. MS 2034 bude hostiť Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi.
Trump zároveň vyzdvihol úspech šampionátu v USA, Kanade a Mexiku a poukázal na štadióny zaplnené fanúšikmi. „Nemyslím si, že sa niekedy stalo niečo podobné tomu, čo sa udialo počas týchto majstrovstiev sveta. Bolo to nádherné. Bolo nádherné to sledovať a pripisujem za to zásluhy Giannimu,“ povedal podľa agentúry DPA.