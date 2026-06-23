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Trump po finále MS odovzdá trofej víťazom, prezradil Infantino

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Švajčiarsky funkcionár v rozhovore pre Fox and Friends prezradil, že plán je, aby Trump zohral hlavnú úlohu pri slávnostnom odovzdávaní trofeje na štadióne MetLife.

Autor TASR
Boston 23. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump odovzdá po finále futbalových MS (19. júla o 21.00 SELČ v East Rutherforde) víťaznú trofej majstrom sveta. Uviedol to šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.

Švajčiarsky funkcionár v rozhovore pre Fox and Friends prezradil, že plán je, aby Trump zohral hlavnú úlohu pri slávnostnom odovzdávaní trofeje na štadióne MetLife, rovnako ako vlani po finále MS klubov v USA, keď triumfovali hráči FC Chelsea.

Samozrejme, budeme spolu s prezidentom, budeme si užívať finále a potom odovzdáme trofej víťazovi,“ povedal Infantino. Na otázku, či by odovzdávanie uskutočnili spoločne, šéf FIFA dodal: „Samozrejme, sme stále spolu.“

Po finále MS klubov zostal Trump na pódiu aj po tom, ako odovzdal víťaznú trofej kapitánovi Chelsea Reeceovi Jamesovi.
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