Trump podľa Infantina tvrdí, že Irán je na turnaji vítaný
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump ubezpečil Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), že reprezentácia Iránu je vítaná na tohtoročných majstrovstvách sveta. Uviedol to prezident FIFA Gianni Infantino.
Účasť Iránu na turnaji bola spochybnená po tom, ako Američania a Izrael 28. februára podnikli letecké útoky na Irán, informovala agentúra DPA. Konflikt sa následne rozšíril aj do ďalších krajín Blízkeho východu, pričom Irán odpovedal útokmi na americké vojenské základne v regióne. Trump ešte začiatkom mesiaca povedal, že mu naozaj nezáleží na tom, či Irán bude hrať na MS, no Infantino tvrdí, že po stretnutí medzi nimi americký prezident podporuje účasť iránskeho tímu.
„Stretol som sa s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, aby sme diskutovali o stave príprav na nadchádzajúce majstrovstvá sveta a o rastúcom nadšení, keďže do začiatku šampionátu zostáva už len 93 dní. Hovorili sme aj o súčasnej situácii v Iráne a o tom, že iránska reprezentácia sa kvalifikovala na MS. Počas diskusie prezident Trump zopakoval, že iránsky tím je, samozrejme, vítaný súťažiť na turnaji v USA. Všetci teraz viac než kedykoľvek predtým potrebujeme podujatie, akým sú MS, aby spájalo ľudí. Úprimne ďakujem prezidentovi Trumpovi za jeho podporu, pretože to opäť ukazuje, že futbal spája svet,“ napísal Infantino v stredu na sociálnej sieti.
Irán má odohrať všetky tri zápasy základnej skupiny v USA a v prípade druhého miesta v tabuľke by sa dokonca mohol stretnúť s domácim tímom v šestnásťfinále. Iránsky minister športu Ahmad Donyamali však podľa agentúry DPA vylúčil, že mužská reprezentácia nastúpi na svetovom šampionáte pre prebiehajúcu vojnu. „Keďže táto skorumpovaná vláda zavraždila nášho vodcu, neexistujú podmienky, za ktorých by sme sa mohli zúčastniť na majstrovstvách sveta. Vzhľadom na nepriateľské kroky voči Iránu nám boli v priebehu ôsmich či deviatich mesiacov nanútené dve vojny a zahynuli tisíce našich ľudí. Preto rozhodne nemáme možnosť zúčastniť sa,“ povedal Donyamali v televíznom rozhovore. Nie je však jasné, či je toto rozhodnutie definitívne.
Prezident iránskej futbalovej federácie Mehdi Taj naznačil možný bojkot aj po udalostiach okolo ženského tímu na Ázijskom pohári v Austrálii. Sedem hráčok sa rozhodlo zostať v Austrálii po tom, čo im tamojšia vláda udelila humanitárne víza. Trump predtým uviedol, že Spojené štáty by takéto víza ponúkli, ak by to Austrália neurobila. „Ktorý rozumný človek by poslal národný tím do USA, ak by majstrovstvá sveta mali byť také politické, ako to bolo v Austrálii?“ povedal Taj.
