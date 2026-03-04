< sekcia Šport
Trumpa ohrozený štart Iránu na MS netrápi: Je mi to naozaj jedno
Štart Iránu na svetovom šampionáte je po koordinovanom americko-izraelskom vojenskom útoku na krajinu v ohrození. Obavy z neúčasti už vyjadril aj prezident Iránskeho futbalového zväzu Mehdi Taj.
Autor TASR
New York 4. marca (TASR) - Amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaujíma, či sa iránski futbalisti zúčastnia na letných MS v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v kontexte prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe.
Štart Iránu na svetovom šampionáte je po koordinovanom americko-izraelskom vojenskom útoku na krajinu v ohrození. Obavy z neúčasti už vyjadril aj prezident Iránskeho futbalového zväzu Mehdi Taj. „Je mi to naozaj jedno. Myslím si, že Irán je veľmi ťažko porazená krajina. Sú na pokraji síl,“ uviedol Trump pre portál Politico.
Iránci si majú v G-skupine zmerať sily s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom, pripomenula agentúra DPA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už avizovala, že situáciu monitoruje a jej prioritou je zaistiť bezpečný turnaj, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky kvalifikované tímy.
