Taliani nesúhlasia, že by mali ísť na šampionát namiesto Iránu
Irán si zaistil účasť na šampionáte vďaka prvej priečke v A-skupine ázijskej kvalifikácie. Štvornásobní majstri sveta Taliani neuspeli v európskej baráži a na MS sa nekvalifikovali tretíkrát za sebou.
Washington 23. apríla (TASR) - Taliani sa nestotožňujú s iniciatívou Paola Zampolliho, špeciálneho vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zampolli pracuje na tom, aby na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku štartovali namiesto Iránu reprezentanti Talianska. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na denník Financial Times.
Taliansky minister športu Andrea Abodi tvrdí, že Taliani si nezaslúžia byť na šampionáte, keďže neuspeli vo finále európskej baráže, v ktorom prehrali v Zenici s domácou Bosnou a Hercegovinou po rozstrele z 11 m. „Mali sme šancu kvalifikovať sa na MS, ale nevyužili sme ju. Zlyhali sme,“ uviedol Abodi pre portál Sky Italia.
Podobný názor zastáva aj Luciano Buonfiglio, prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI). „V prvom rade si myslím, že Zampolliho návrh nie je možné zrealizovať. Ak by sa Taliansko takýmto spôsobom dostalo na MS, cítil by som sa urazený. Účasť na šampionáte si treba zaslúžiť a my sme na trávniku neurobili všetko pre to, aby sme si ju vybojovali. Bolo by neadekvátne, keby sme tam cestovali na úkor inej krajiny, ktorá zvládla kvalifikáciu,“ zdôraznil Buonfiglio.
Irán si zaistil účasť na šampionáte vďaka prvej priečke v A-skupine ázijskej kvalifikácie. Štvornásobní majstri sveta Taliani neuspeli v európskej baráži a na MS sa nekvalifikovali tretíkrát za sebou. „Potvrdzujem, že som navrhol Trumpovi a prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Taliansko nahradilo Irán na majstrovstvách sveta. Som taliansky rodák a bol by sen vidieť 'Azzurri' na turnaji, ktorý hostia USA. So štyrmi titulmi majú predpoklady na to, aby svoje zaradenie odôvodnili,“ povedal Zampolli. Tento krok má tiež údajne pomôcť napraviť napäté vzťahy medzi Trumpom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, keďže obaja lídri mali nedávno výmenu názorov po tom, ako americký prezident kritizoval pápeža Leva XIV.
Otázky o účasti Iránu vyvoláva vojenský konflikt na Blízkom východe. Iránci si preto chceli presunúť zápasy základnej skupiny z USA do Mexika, ale FIFA im žiadosť zamietla. Infantino však napokon potvrdil, že sa na šampionáte zúčastnia. Trump najskôr povedal, že ho nezaujíma, či sa Iránci na MS zúčastnia, potom Infantina ubezpečil, že sú vítaní a naposledy vyhlásil, že by krajina na šampionáte nemala štartovať pre vlastnú bezpečnosť. „Irán sa kvalifikoval a federácia sa musí rozhodnúť, čo bude ďalej,“ reagovalo na najnovšie správy iránske veľvyslanectvo v Zimbabwe.
