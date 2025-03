Truppeová slávila premiérové víťazstvo: Nemám slov

výsledky slalomu SP žien v Are:



1. Katharina Truppeová 1:42,08 min, 2. Katharina Liensbergerová (obe Rak.) +0,05 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,19, 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,22, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,61, 7. Lena Dürrová (Nem.) +0,79, 8. Marta Rossettiová (Tal.) a Andreja Slokarová (Slovin.) obe +0,81, 10. Zrinka Ljutičová (Chor.) +0,98



celkové poradie SP (po 29 z 36 súťaží):



1. Federica Brignoneová (Tal.) 1294 b., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 972, 3. Ljutičová 790, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 771, 5. Camille Rastová (Švaj.) 718, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 692



poradie v slalome (9 z 10):



1. Ljutičová 515 b., 2. Rastová 474, 3. Liensbergerová 464, 4. Holdenerová 419, 5. Dürrová 393, 6. Shiffrinová 386



Are 9. marca (TASR) - Rakúska lyžiarka Katharina Truppeová triumfovala v nedeľnom slalome vo švédskom Aare a slávila prvé víťazstvo vo Svetovom pohári. Druhá skončila s mankom piatich stotín jej krajanka Katharina Liensbergerová, tretia bola Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,19), ktorá dosiahla už svoje 156. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, čím prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka (155). Doteraz sa s ním o tento zápis delila.Fenomenálnej Američanke v náročných poveternostných podmienkach tesne ušlo jej 101. víťazstvo, ale podarilo sa jej pridať rekordné pódiové umiestenie. Počas kariéry vo SP bola medzi najlepšou trojkou 88-krát v slalome, 43-krát v obrovskom slalome, 10-krát v super-G, sedemkrát v zjazde, sedemkrát v paralelných pretekoch a raz v alpskej kombinácii. To je dovedna 156 pódií. "vyjadrila Shiffrinová po treťom mieste.Shiffrinová viedla po 1. kole s náskokom 43 stotín pred Nemkou Lenou Dürrovou, tretia bola Liensbergerová (+0,52). Líderke klasifikácie disciplíny Chorvátke Zrinke Ljutičovej prvá jazda nevyšla, keď figurovala až na 10. priečke (+1,03). Na tretej pozícii bola pôvodne Sara Hectorová, ale neskôr ju diskvalifikovali. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) jej preskúmala výstroj a zistila, že viazanie na oboch lyžiach bolo príliš vysoko, čím získala Švédka výhodu oproti konkurentkám.V 2. kole predviedla vynikajúci výkon Talianka Marta Rossettiová, ktorá sa najlepšou druhou jazdou posunula z priebežnej 21. priečky až na konečnú ôsmu. Husté sneženie čoraz viac sťažovalo podmienky, čerstvo napadaný sneh výrazne spomaľoval trať. S náročnými podmienkami sa skvele popasovala šiesta po 1. kole Truppeová, ktorá sa dostala do čela a napokon si vedenie udržala až do konca. Liensbergerová za ňou tesne zaostala, od štartu do cieľa kontinuálne strácala aj Shiffrinová, ktorá sa napokon musela uspokojiť s treťou priečkou. Ljutičová skončila až na 10. mieste, ale udržala sa na čele priebežného hodnotenia disciplíny. Celkové poradie naďalej vedie Talianka Federica Brignoneová.povedala Truppeová v prvom televíznom rozhovore. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.