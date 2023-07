Trusa podpísal zmluvu s D. Stredou do leta 2026 s opciou na ďalší rok

Dunajská Streda 2. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matej Trusa podpísal zmluvu s vicemajstrom FC DAC 1904 Dunajská Streda do 30. júna 2026. Dohoda zahŕňa aj opciu na ďalší rok, informoval o tom klubový web.



"Ďakujem DAC-u za príležitosť a teším sa na moment. Môj prestup sa rodil trošku dlhšie, pretože v Hradci som mal ešte hosťovanie na ďalší rok, ale DAC o mňa stál už aj v minulosti. Som rád, že ma chceli aj do tretice, som za to vďačný. Najviac sa teším na nových spoluhráčov, z ktorých viacerých poznám z predošlých klubov aj reprezentácie. Takisto sa teším na tréningy, výborné podmienky, trénera Guľu a na fanúšikov. V drese Michaloviec som na vlastnej koži zažil, aká fantastická atmosféra tu panuje na zápasoch. Môj krátkodobý cieľ je čo najrýchlejšie zapadnúť do kolektívu," povedal Trusa.



Dvadsaťdvaročný útočník odštartoval kariéru v drese Michaloviec. Nastúpil na 61 zápasov a zaznamenal 13 gólov. Po štyroch sezónach zamieril do Viktorie Plzeň, odohral sedem duelov a pomohol tímu k zisku majstrovskej trofeje. Pred rokom išiel na hosťovanie do Hradca Králové. Slovensko reprezentoval v kategórii do 21 rokov.



"Matej od začiatku rokovaní veľmi túžil po prestupe do nášho klubu. V jeho osobe získavame univerzálneho ofenzívneho hráča, ktorý môže nastupovať na oboch krajoch aj v strede útoku. Navyše veľmi dobre pozná slovenskú ligu a svojim talentom a potenciálom môže nášmu mužstvu okamžite pomôcť v ďalšom rozvoji," uviedol športový riaditeľ klubu Jan Van Daele.