Trusa prestúpil do Plzne: Michalovce navždy zostanú v mojom srdci

Michalovce 10. februára (TASR) - Slovenský futbalista Matej Trusa ukončil svoje pôsobenie vo fortunaligovom MFK Zemplín Michalovce. Klub o jeho prestupe do českého FC Viktoria Plzeň informoval vo štvrtok na oficiálnom webe.



"Všetkým fanúšikom michalovského futbalu sa chcem poďakovať za krásne chvíle, ktoré som v tomto klube zažil. Michalovce navždy zostanú v mojom srdci. Ešte raz ďakujem a držím palce v budúcnosti," povedal útočník, ktorý sa vo štvrtok presunul do nového pôsobiska.



Za východoslovenský tím odohral od februára 2019 65 ligových zápasov, v ktorých si pripísal 13 gólov. V prebiehajúcej sezóne bol so šiestimi presnými zásahmi najlepší strelec Michaloviec. Dvadsaťjedenročný hráč sa s viacnásobným českým majstrom dohodol na štyri a pol ročnom kontrakte. Je to preňho prvá zmena dresu v kariére.