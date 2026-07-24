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Trusa v ostrom zápase po piatich mesiacoch: Ako prvý deň v škole
Trusa nastúpil v 67. minúte namiesto Ammara Ramadana, naposledy bol v akcii 12 minút v úvodnom dueli jarnej časti uplynulého ročníka Niké ligy proti Slovanu Bratislava.
Autor TASR
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Dunajská Streda 23. júla (TASR) - Slovenský futbalový krídelník Matej Trusa nastúpil vo štvrtok do svojho prvého súťažného zápasu od februára. Ako striedajúci hráč pomohol svojmu DAC k výhre v úvodnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy, keď jeho tím zdolal bosniansky Velež Mostar 1:0.
Trusa nastúpil v 67. minúte namiesto Ammara Ramadana, naposledy bol v akcii 12 minút v úvodnom dueli jarnej časti uplynulého ročníka Niké ligy proti Slovanu Bratislava. „Návrat do súťažného zápasu bol pre mňa ako prvý deň v škole. Cítil som sa veľmi dobre. Po tom, čím som si prešiel, už neberiem futbal ako samozrejmosť. Vážim si každý okamih, keď môžem robiť to, čo ma baví,“ povedal po stretnutí 25-ročný futbalista. Jedenásť duelov DAC vynechal pre problémy s ramenom a v príprave naskočil do jedného zápasu: „Cítim sa lepšie ako na začiatku prípravy. Do optimálnej formy sa ešte len dostávam, ale viem, čo pre to musím urobiť. Denne na sebe pracujem a verím, že je iba otázkou času, kedy sa do nej dostanem.“
Stretnutie bolo pre jeho tím prvé ostré v sezóne a zároveň prvé súťažné pod trénerom Robertom Klaussom. Ten poslal svoje mužstvo na ihrisko v systéme 4-4-2. „Najviac potrebujeme zlepšiť zohratosť v novom systéme, a to v ofenzíve aj defenzíve. Keď je hráč dva roky zvyknutý na určitý spôsob hry, chvíľu trvá, kým si osvojí nové automatizmy. Keď ich už vykonáva prirodzene a nemusí nad nimi premýšľať, môže sa viac sústrediť na samotnú hru. Zlepšiť musíme aj riešenia vo finálnej tretine ihriska, pretože sme mohli streliť viac gólov,“ povedal Trusa smerom k budúcotýždňovej odvete. Hostia kúskovali úvod hry početnými faulami, prehusťovali vlastnú šestnástku a snažili sa dostávať do brejkov. „Proti hlbokému bloku sme sa snažili hľadať priestor medzi líniami a posielať centre do šestnástky. Postupným tlakom sa tím môže dostať do pološancí, z ktorých potom vzniknú väčšie príležitosti. Z našej strany to možno nebol najlepší zápas, ale víťazstvo sa počíta,“ povedal Trusa.
DAC hrá kvalifikáciu o jeseň v Európe po dvojročnej pauze. Vlani sa nezúčastnil pre nezrovnalosti vo vlastníckych pomeroch a v dvoch sezónach predtým vypadol s prvým súperom. „Predchádzajúce neúspechy v pohárovej Európe sme nemali výrazne v hlavách. Keď nám to v minulosti nevyšlo, nemá zmysel vytvárať na seba ešte väčší tlak. Nie je nám to ľahostajné a vieme, o čo hráme, ale nikdy neviete, ako sa zápas skončí. Každý súper má dnes svoju kvalitu. My sa musíme sústrediť najmä na vlastnú prácu a doladiť veci, ktoré nám v tomto zápase chýbali,“ priblížil Trusa. Jeho tím nastúpi v prípade postupu do 3. predkola proti zdolanému z merania síl medzi holandským Twente a Ferencvárosom Budapešť v 2. predkole EL. Prípadný duel s maďarským súperom by bol na Žitnom ostrove futbalovým sviatkom: „Možný zápas s Ferencvárosom môže byť veľký, ale zatiaľ je ešte ďaleko a navyše nie je úplne v našich rukách. Teraz sa sústredíme na najbližší ligový zápas proti Ružomberku a potom nás čaká odveta s dnešným súperom.“
Trusa nastúpil v 67. minúte namiesto Ammara Ramadana, naposledy bol v akcii 12 minút v úvodnom dueli jarnej časti uplynulého ročníka Niké ligy proti Slovanu Bratislava. „Návrat do súťažného zápasu bol pre mňa ako prvý deň v škole. Cítil som sa veľmi dobre. Po tom, čím som si prešiel, už neberiem futbal ako samozrejmosť. Vážim si každý okamih, keď môžem robiť to, čo ma baví,“ povedal po stretnutí 25-ročný futbalista. Jedenásť duelov DAC vynechal pre problémy s ramenom a v príprave naskočil do jedného zápasu: „Cítim sa lepšie ako na začiatku prípravy. Do optimálnej formy sa ešte len dostávam, ale viem, čo pre to musím urobiť. Denne na sebe pracujem a verím, že je iba otázkou času, kedy sa do nej dostanem.“
Stretnutie bolo pre jeho tím prvé ostré v sezóne a zároveň prvé súťažné pod trénerom Robertom Klaussom. Ten poslal svoje mužstvo na ihrisko v systéme 4-4-2. „Najviac potrebujeme zlepšiť zohratosť v novom systéme, a to v ofenzíve aj defenzíve. Keď je hráč dva roky zvyknutý na určitý spôsob hry, chvíľu trvá, kým si osvojí nové automatizmy. Keď ich už vykonáva prirodzene a nemusí nad nimi premýšľať, môže sa viac sústrediť na samotnú hru. Zlepšiť musíme aj riešenia vo finálnej tretine ihriska, pretože sme mohli streliť viac gólov,“ povedal Trusa smerom k budúcotýždňovej odvete. Hostia kúskovali úvod hry početnými faulami, prehusťovali vlastnú šestnástku a snažili sa dostávať do brejkov. „Proti hlbokému bloku sme sa snažili hľadať priestor medzi líniami a posielať centre do šestnástky. Postupným tlakom sa tím môže dostať do pološancí, z ktorých potom vzniknú väčšie príležitosti. Z našej strany to možno nebol najlepší zápas, ale víťazstvo sa počíta,“ povedal Trusa.
DAC hrá kvalifikáciu o jeseň v Európe po dvojročnej pauze. Vlani sa nezúčastnil pre nezrovnalosti vo vlastníckych pomeroch a v dvoch sezónach predtým vypadol s prvým súperom. „Predchádzajúce neúspechy v pohárovej Európe sme nemali výrazne v hlavách. Keď nám to v minulosti nevyšlo, nemá zmysel vytvárať na seba ešte väčší tlak. Nie je nám to ľahostajné a vieme, o čo hráme, ale nikdy neviete, ako sa zápas skončí. Každý súper má dnes svoju kvalitu. My sa musíme sústrediť najmä na vlastnú prácu a doladiť veci, ktoré nám v tomto zápase chýbali,“ priblížil Trusa. Jeho tím nastúpi v prípade postupu do 3. predkola proti zdolanému z merania síl medzi holandským Twente a Ferencvárosom Budapešť v 2. predkole EL. Prípadný duel s maďarským súperom by bol na Žitnom ostrove futbalovým sviatkom: „Možný zápas s Ferencvárosom môže byť veľký, ale zatiaľ je ešte ďaleko a navyše nie je úplne v našich rukách. Teraz sa sústredíme na najbližší ligový zápas proti Ružomberku a potom nás čaká odveta s dnešným súperom.“