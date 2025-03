Trusovi spadol v Košiciach balvan: Remíza 2:2 je spravodlivá

Dunajská Streda 30. marca (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy siahali v Košickej futbalovej aréne na tri body, ale konečnú remízu 2:2 považovali za spravodlivú. Vďaka nej si pred domácim FC udržali štvorbodový náskok v skupine o titul Niké ligy a zároveň predĺžili sériu bez ligovej prehry v roku 2025 na sedem zápasov. O spravodlivom výsledku hovoril aj útočník Matej Trusa, ktorý ukončil dlhé čakanie na ôsmy gól v sezóne.



Hráči DAC prehrávali po penalte v 15. minúte 0:1, v úvode druhého polčasu otočili na 2:1, no napokon odišli s remízou. O víťazstvo prišli v siedmej minúte nadstaveného času, keď v šestnástke neubránili Ioannisa Niarchosa, ktorý hlavičkou rozjasal domácich hráčov i divákov. Jeho presný zásah bol vrchol ofenzívnej snahy domácich, o ktorej svedčal aj pomer striel 20:9 (na bránku 4:4). „Prišli sme do Košíc s cieľom zvíťaziť. Do 97. minúty sme hrali tak, ako sme mali hrať. Nakoniec máme iba bod. Nič s tým už nespravíme,“ konštatoval kapitán Kristián Herc.



Práve on dostal v nadstavenom čase červenú kartu po druhej žltej. Domáci krátku presilovku využili a postarali sa o 10. remízu Dunajskej Stredy v sezóne. „Očakávali sme ťažký zápas a to sa aj potvrdilo. Dostali sme gól z penalty, no ešte do polčasu sme sa zmobiizovali. Po krásnom góle sme viedli 2:1. Potom sme trochu cúvli a hoci Košice hrali po šestnástku, nemali vyloženú šancu. Na konci som dostal červenú kartu. Bola to moja chyba, hoci ani poriadne neviem, za čo to bolo. Chalanov musím pochváliť za to, že si siahli na dno síl,“ uviedol Herc.



Od príchodu FC Košice do najvyššej slovenskej súťaže v roku 2023 išlo o piaty vzájomný zápas tímov, ktorý opäť potvrdil, že v nich nie je núdza o presné góly. Ani v jednom z nich nepadli menej než tri a celkovo v nich diváci videli 22 presných zásahov. Remíza 2:2 zopakovala skóre z predošlého zápasu DAC v Košiciach z júla 2024. Domáci aj vtedy ratovali deľbu bodov gólom v nadstavenom čase. „Nehovorí sa mi to ľahko, no vzhľadom na priebeh zápasu je remíza zaslúžená,“ poznamenal útočník Matej Trusa. Gólom na 2:1 nadviazal na dva presné zásahy v prípravnom zápase proti Újpestu (2:0), ktoré ho naštartovali k ukončeniu čakania na prvý ligový gól od 2. novembra. „Samozrejme, ten gól ma teší. Spadol zo mňa veľký balvan, ktorý možno počuli až v Dunajskej Strede,“ poznamenal Trusa.