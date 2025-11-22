Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tschofenig vyhral úvodnú individuálnu súťaž v Lillehammeri

Víťazný Rakúšan Daniel Tschofenig, druhý Jan Hoerl a tretí Stefan Kraft pózujú po pretekoch Svetového pohára mužov v Lillehammeri v Nórsku v sobotu 22. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Tretí skončil po prvom kole vedúci Stefan Kraft

TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Dokonalým triumfom rakúskych skokanov na lyžiach sa skončila úvodná individuálna súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. Z víťazstva sa tešil obhajca veľkého glóbusu Daniel Tschofenig, ktorý predstihol o 4,3 bodu Jana Hörla.

Tretí skončil po prvom kole vedúci Stefan Kraft (+5,2). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola medzi bodovanú tridsiatku. V dejisku ZOH 1994 pristál v 1. kole na značke 107 m a so ziskom 96,9 bodu obsadil 50. miesto. Za výkonom z kvalifikácie, v ktorej skončil na 47. priečke, zaostal o 8,5 m.
