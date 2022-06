Tsegayová si vyžiadala 5000 m, Gubrický: Môže sa zapísať do histórie

Na snímke slovenský atlét a štvorstovkár Martin Kučera počas tlačovej konferencie k atletickému mítingu P-T-S 2. júna 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Program 57. ročníka atletického mítingu P-T-S:



Národný program:



16.20 1500 m ženy



16.30 1500 m muži a výška muži



16.40 200 m ženy



16.50 200 m muži a diaľka muži



17.05 800 m ženy



17.12 800 m muži



17.20 100 m Special Olympics



17.25 3000 m chôdza muži



Hlavný program:



17.30 žrď muži



17.50 otvárací ceremoniál



18.00 oštep muži



18.05 400 m ženy



18.15 100 m ženy



18.22 100 m muži



18.30 400 m prek. muži



18.40 400 m prek. ženy



18.45 diaľka ženy



18.50 400 m muži



19.00 800 m muži



19.10 800 m ženy



19.20 100 m prek. ženy



19.28 5000 m ženy



19.48 200 m muži



19.55 záverečný ceremoniál

Bratislava 2. júna (TASR) - Etiópčanka Gudaf Tsegayová by sa na 57. ročníku atletického mítingu P-T-S mohla pokúsiť o svetový výkon roka na 5000 m. Jej vystúpenie príde na rad v závere podujatia, ktoré je na programe vo štvrtok 9. júna v Šamoríne, hlavný program so štrnástimi disciplínami odštartuje o 17.30 žŕdkou mužov. Tá sa na P-T-S uskutoční prvýkrát od obnovenia mítingu v roku 2016.Dvadsaťštyriročná Tsegayová, halová majsterka sveta 2022 a halová svetová rekordérka na 1500 m, môže podľa organizátorov atakovať na 5000 m svoje osobné maximum 14:13,32 min z vlaňajška, čo je šiesty najlepší čas na svete v histórii. Svetový rekord v podaní jej krajanky Letesenbet Gideyovej má zo 7. októbra 2020 vo Valencii hodnotu 14:06,62. Svetový výkon roka drží ďalšia Etiópčanka Ejgayehu Tayeová, ktorá zabehla 27. mája v Eugene čas 14:12,98 - piaty najrýchlejší výkon histórie. "," informoval generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický.Mužská žŕdka bola v časoch konania na bratislavských Pasienkoch vlajkovou disciplínou podujatia vďaka rekordom Ukrajinca Sergeja Bubku. "," dodal Gubrický.Na štvrtkovej tlačovej konferencii na bratislavskej Mladej garde sa zúčastnili aj členovia štafety 4x400 m, ktorá stanovila koncom mája v Košiciach slovenský rekord časom 3:05,72 min. Patrik Dömötör, Martin Kučera, Oliver Murcko a Šimon Bujna zlepšili doterajšie, takmer 22-ročné maximum 3:06,02 min kvarteta Radoslav Holúbek, Marcel Lopuchovský, Boris Vazovan, Štefan Balošák o 30 stotín sekundy. "," povedal Kučera.Štafeta mužov na 4x400 m bojuje o účasť na augustových ME v Mníchove, kde má právo štartovať 16 najlepších štafiet s najlepším súčtom dvoch výkonov dosiahnutých od 1. januára 2021 do 26. júla 2022. Na P-T-S sa jej členovia predstavia v individuálnych disciplínach.," uzavrel Gubrický.