Lipsko zvíťazilo nad Hoffenheimom, Werner zrejme končí

31. kolo:

TSG Hoffenheim - RB Lipsko 0:2 (0:2)



Góly: 9. a 11. Olmo

V Lipsku nepočítajú s udržaním Wernera

Berlín 13. júna (TASR) - Futbalisti RB Lipsko zvíťazili v piatkovom stretnutí 31. kola najvyššej nemeckej súťaže na pôde Hoffenheimu 2:0. O výsledku rozhodol už v 9. a 11. minúte dvojgólový hrdina Dani Olmo. Lipsko figuruje na tretej pozícii, Hoffenheim je pred víkendovým programom na siedmej priečke.V nemeckom futbalovom klube RB Lipsko nepočítajú s tým, že by sa na služby Tima Wernera mohli spoliehať aj v budúcej sezóne. Na spadnutie je jeho prestup do FC Chelsea, anglická strana je podľa správ z oboch krajín ochotná zaplatiť výkupnú klauzulu v približnej hodnote 55 miliónov eur platnú do 15. júla." povedal v piatok tréner Julian Nagelsmann pre vysielací portál DAZN. Jeho slová potvrdil aj športový riaditeľ Markus Krösche: "Dvadsaťštyriročný útočník nemeckej reprezentácie prišiel do Lipska v roku 2016. V tejto sezóne nastrieľal 25 bundesligových gólov, vo všetkých súťažiach sa presadil 31-krát. Kontrakt mu platí do roku 2023, pripomenula agentúra DPA.