Tsitsipas a Goffin do osemfinále na turnaji ATP v New Yorku

dvojhra - 1. kolo:



Márton Fucsovics (Maď.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 6:4, Tennys Sandgren (USA) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 7:6 (7), Karen Chačanov (Rus.-11) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:4, Diego Schwartzman (Arg.-9) - Casper Ruud (Nór.) 7:6 (2), 6:3, Marcos Giron (USA) - Mackenzie McDonald (USA) 7:6 (2), 7:5, Aljaž Bedene (Slovin.) - Cristian Garin (Chile-13) 6:4, 6:7 (8), 6:0, Grigor Dimitrov (Bulh.-14) - Ugo Humbert (Fr.) 6:3, 6:4, Daniel Evans (V.Brit.) - Andrej Rubľov (10-Rus.) 7:5, 3:6, 6:2, John Isner (USA-16) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 7:5, 6:4, Richard Gasquet (Fr.) - Jeffrey John Wolf (USA) 6:4, 6:4, John Millman (Austr.) - Adrian Mannarino (Fr.) 4:6, 6:4, 7:6 (2), Emil Ruusuvuori (Fín.) - Sebastian Korda (USA) 7:6 (3), 4:6, 7:5



2. kolo:



Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) - Kevin Anderson (JAR) 6:1, 6:3, David Goffin (Belg.-7) - Borna Čorič (Chor.) 7:6 (6), 6:4

New York 24. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nepostúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Western & Southern Open v New Yorku. V nedeľňajšom zápase podľahol maďarskému súperovi Mártonovi Fucsovicsovi v dvoch setoch 3:6 a 4:6.Gombos sa prebojoval do hlavnej súťaže z kvalifikácie ako jediný Slovák. Spoločné podujatie ATP a WTA sa malo pôvodne konať v americkom Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli do New Yorku.Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do osemfinále, keď si v 2. kole ako štvrtý nasadený poradil s Juhoafričanom Kevinom Andersonom 6:1, 6:3.