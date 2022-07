Tsitsipas a Kyrgios dostali pokuty po vzájomnom dueli 3. kola

Londýn 4. júla (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas a Austrálčan Nick Kyrgios neušli pokute za správanie sa vo vzájomnom dueli 3. kola na grandslamovom Wimbledone. Tsitsipas dostal od organizátorov peňažný trest 10.000 amerických dolárov, Kyrgios musí zaplatiť 4000.



Kyrgios postúpil v emóciami nabitom stretnutí do osemfinále po triumfe v štyroch setoch 6:7 (2), 6:4, 6:3 a 7:6 (7) a obaja hráči sa potom vzájomne nešetrili na pozápasových tlačových konferenciách. Tsitsipas dostal od empajrového rozhodcu Damiena Dumusoisa dvakrát varovanie za odpálenie loptičky, Kyrgios jedno za obscénny slovník. Pre Austrálčana to je už druhá pokuta v priebehu turnaja, prvú vo výške 10.000 dolárov dostal za pľuvanec smerom k divákovi. Stalo sa to ešte počas jeho duelu 1. kola s britským hráčom Paulom Jubbom.



Štvrtý nasadený Tsitsipas po dueli kritizoval Kyrgiosa: "Šikanuje svojich súperov. Pravdepodobne šikanoval aj deti v škole. Nemám rád ľudí, ktorí ubližujú druhým ľuďom. Má aj dobré vlastnosti, ale je v ňom aj veľmi temná stránka, ktorá keď vyjde na povrch, dokáže narobiť naozaj veľa zla ľuďom navôkol. Žiaden ďalší hráč to nerobí, len jemu sa každú chvíľu niečo nepáči". Kyrgios sa týmto obvineniam vysmial: "To on je mäkkýš. Nie sme z rovnakého cesta. Rád nastupujem proti skutočným súperom. V šatni sa správam dobre, mám tam veľa kamarátov, som jeden z najobľúbenejších hráčov. Ja som v pohode, to jeho nemajú radi."