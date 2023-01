Tsitsipas a Sinner postúpili do osemfinále na Australian Open

muži - dvojhra - 3. kolo:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:2, 7:6 (5), 6:3,

Jannik Sinner (Tal.-15) - Márton Fucsovics (Maď.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0,

Jošihito Nišioka (Jap.-31) - Mackenzie McDonald (USA) 7:6 (6), 6:3, 6:2,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-6) - Francisco Cerundolo (Arg.-28) 6:1, 3:6, 6:1, 6:4,

Jiří Lehečka (ČR) - Cameron Norrie (V.Brit.-11) 6:7 (8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4.



Melbourne 20. januára (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Tretí nasadený hráč musel v dueli 3. kola odvrátiť v druhom sete setbal, no Holanďana Tallona Griekspoora zdolal 6:2, 7:6 (5) a 6:3. Jeho súperom v boji o štvrťfinále bude turnajová pätnástka Jannik Sinner. Talian otočil zápas s Mártonom Fucsovicsom z 0:2 na sety, svojho súpera napokon zdolal 4:6, 4:6, 6:1, 6:2 a 6:0. Do osemfinále ide aj šiesty nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime a prvýkrát v kariére aj Čech Jiří Lehečka.Tsitsipas sa medzi najlepšiu šestnástku v Melbourne dostal tretíkrát za uplynulé štyri roky. Grék zostal najvyššie nasadeným hráčom v mužskom "pavúku", keďže z turnaja už vypadli obhajca titulu Španiel Rafael Nadal i dvojka Nór Casper Ruud. Tsitsipas úspešne čelil setbalu súpera za stavu 5:6 v druhom sete pri svojom podaní a zvládol aj následný tajbrejk. "," uviedol Tsitsipas.Sinner prehral úvodné dva sety s Fucsovicsom, ale po 3:33 h hry napokon dokázal otočiť skóre vo svoj prospech. Taliansky hráč získal posledných 12 hier duelu, súper už mu v závere nedokázal vzdorovať. "," povedal Sinner, ktorý prehráva vo vzájomnej bilancii s Tsitsipasom 1:4. Obaja sa stretli v Melbourne aj vo vlaňajšom štvrťfinále a Grék uspel v troch setoch.Auger-Aliassime, ktorý v druhom kole vyradil Slováka Alexa Molčana, si poradil s Franciscom Cerundolom z Argentíny v troch setoch 6:1, 3:6, 6:1 a 6:4. Japonec Jošihito Nišioka sa prvýkrát v kariére dostal do osemfinále grandslamu, keď zdolal Američana Mackenzieho McDonalda 7:6 (6), 6:3 a 6:2. Pre Nišioku to bolo jubilejné 100. víťazstvo na okruhu. McDonald v druhom kole vyradil zdravotne indisponovaného Nadala. Prvýkrát v kariére sa do grandslamového osemfinále prebojoval Čech Jiří Lehečka. Po päťsetovom a viac ako trojhodinovom boji zdolal turnajovú jedenástku Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:7 (8), 6:3, 3:6, 6:1 a 6:4. Súperom Lehečku v osemfinále bude Auger-Aliassime.