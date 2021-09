Tsitsipas i Osaková sa museli skloniť pred mladíkmi

New York 4. septembra (TASR) - Cesta gréckeho tenistu Stefanosa Tsitsipasa na záverečnom grandslame sezóny US Open sa skončila v treťom kole na nečakanom súperovi. Tretieho nasadeného hráča zdolal iba osemnásť ročný Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa po päťsetovej vyše štvorhodinovej bitke stal najmladším osemfinalistom na turnaji veľkej štvorky od roku 1992.



Alcaraz uspel 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5) a je tiež najmladší hráč od roku 1989, ktorému sa podarilo zvíťaziť nad súperom z prvej trojky. Pred 32 rokmi iba sedemnásťročný Michael Chang zdolal na Roland Garros jednotku Ivana Lendla a trojku Stefana Edberga. "Myslím si, že bez publika by som to nedokázal. Vo štvrtom sete som bol na dne, ale diváci ma tlačili a ďakujem im. Cítim sa neopísateľne," citoval Alcaraza web ATP.



Pre mladého Španiela, ktorý figuruje na 55. mieste v rebríčku ATP, je to dosiaľ najväčšie víťazstvo v kariére: "Veľa to pre mňa znamená, odohral som svoj najlepší zápas a zdolať Stefanosa Tsitsipasa je ako splnený sen." V ďalšom kole sa stretne s nenasadeným Nemcom Petrom Gojowczykom.



Vyradenie Tsitsipasa nebolo jediným prekvapením piatkového programu. Už po dvoch dueloch sa porúčala aj obhajkyňa titulu Naomi Osaková. Jej šestnásťzápasovú víťaznú sériu na grandslamoch ukončila osemnásťročná Kanaďanka Leylah Fernandez po triumfe 5:7, 7:6 (2), 6:3. "Už od útleho veku som vedela, že dokážem zdolať hocikoho. Dokonca v rôznych športoch, vždy som bola veľmi súťaživá. Vždy som si hovorila, že vyhrám, aj keď som hrala futbal proti môjmu otcovi, vždy som si verila. Myslím si, že teraz sa viera stala skutočnosťou," povedala Fernandezová, ktorá uvažovala aj nad futbalovou kariérou. V osemfinále ju čaká ďalšia ťažká skúška, keď narazí na sedemnástku podujatia Nemku Angelique Kerberovú.



Pre Osakovú mal zápas trpkú príchuť. Celý rok bojuje s psychickými problémami, pre ktoré odstúpila z Roland Garros. Prehra s mladou súperkou jej na pohode nepridala a na pozápasovej tlačovej konferencii priznala, že zvažuje ďalšiu pauzu od tenisu. Pri svojich slovách len ťažko zadržiavala slzy: "V poslednom čase sa necítim šťastná ani keď vyhrám, je to skôr úľava. Ale keď prehrám, som veľmi smutná. Nemyslím si, že je to normálne. Ťažko sa to vysvetľuje. V zásade, cítim, že som v bode, keď chcem zistiť, čo vlastne chcem robiť. Úprimne, netuším, kedy odohrám ďalší tenisový zápas. Myslím si, že si dám prestávku."